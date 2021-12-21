«Медведь просыпается»: Какой ответ Россия готовит НАТО и США

МИД России 17 декабря опубликовал проекты соглашений с НАТО и США по гарантиям в сфере безопасности. В материалах, в частности, содержатся призывы не рассматривать Москву в качестве противника, не создавать угрозы военной эскалации, а также отказаться от расширения НАТО на Восток. Помимо этого, Россия предложила странам-членам Североатлантического альянса не включать Украину в состав организации.

Как отметил военный историк Евгений Норин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», отношения России и НАТО в обозримом будущем не улучшатся, однако большой войны в Европе не будет.

«Россия занимается попытками обозначить зону своего влияния и своих интересов, и красные линии, которые НАТО не следует пересекать. При этом НАТО полагает, что на самом деле никаких красных черт не существует. Этот «тяни-толкай» будет в каком-то смысле продолжаться вечно. Напряженность между Россией и НАТО не удастся нивелировать в долгосрочной перспективе. Набор взаимных комплексов и опасений огромен и у тех, и у других, но это не перейдет в состояние войны, обмена ядерными ударами и каких-то крупномасштабных операций не будет», - сказал Норин.

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» подчеркнул, что заявления агрессивно-провокационного характера со стороны стран НАТО не могут оставить Россию равнодушной. По его словам, РФ сейчас принуждают к действиям во благо стран альянса.

«Ответ будет зеркальный. Возможно размещение различных ракетных комплексов, возможно размещение группировок Вооруженных сил на некоторых направлениях, которые вызывают опасения с нашей стороны. В случае необходимости они должны отразить возможные агрессивно-провокационные действия со стороны противника. Размещение возможно в Арктике, на западном направлении, возможно - Белоруссия, может быть, Куба и Венесуэла. Поэтому США должны задуматься и о собственной безопасности. Не надо, как говорится, будить медведя. По видам новейших видов вооружения мы идем гораздо дальше», - отметил Швыткин.

В свою очередь член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Таймураз Мамсуров в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что Россия начала официально противодействовать агрессивной внешней политике стран-участниц НАТО. По его словам, Россия спокойно и открыто предупредила НАТО о своих возможных действиях в ответ на агрессию.