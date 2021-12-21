«Медведь просыпается»: Какой ответ Россия готовит НАТО и США
НАТО хочет расширить военное сотрудничество с Украиной и не спешит отвечать на гарантии безопасности, между тем Россия готова на решительные действия.
Гендиректор МИА «Россия сегодня» и ведущий программы «Вести недели» Дмитрий Киселев заявил, что ситуация Карибского кризиса может повториться в отношениях России и Запада. По его словам, если Украина все-таки примет решение вступить в НАТО, или Североатлантический альянс решит ввести военную технику на украинскую территорию, то Россия поставит «свой ствол пистолета к виску США».
МИД России 17 декабря опубликовал проекты соглашений с НАТО и США по гарантиям в сфере безопасности. В материалах, в частности, содержатся призывы не рассматривать Москву в качестве противника, не создавать угрозы военной эскалации, а также отказаться от расширения НАТО на Восток. Помимо этого, Россия предложила странам-членам Североатлантического альянса не включать Украину в состав организации.
Как отметил военный историк Евгений Норин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», отношения России и НАТО в обозримом будущем не улучшатся, однако большой войны в Европе не будет.
«Россия занимается попытками обозначить зону своего влияния и своих интересов, и красные линии, которые НАТО не следует пересекать. При этом НАТО полагает, что на самом деле никаких красных черт не существует. Этот «тяни-толкай» будет в каком-то смысле продолжаться вечно. Напряженность между Россией и НАТО не удастся нивелировать в долгосрочной перспективе. Набор взаимных комплексов и опасений огромен и у тех, и у других, но это не перейдет в состояние войны, обмена ядерными ударами и каких-то крупномасштабных операций не будет», - сказал Норин.
Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» подчеркнул, что заявления агрессивно-провокационного характера со стороны стран НАТО не могут оставить Россию равнодушной. По его словам, РФ сейчас принуждают к действиям во благо стран альянса.
«Ответ будет зеркальный. Возможно размещение различных ракетных комплексов, возможно размещение группировок Вооруженных сил на некоторых направлениях, которые вызывают опасения с нашей стороны. В случае необходимости они должны отразить возможные агрессивно-провокационные действия со стороны противника. Размещение возможно в Арктике, на западном направлении, возможно - Белоруссия, может быть, Куба и Венесуэла. Поэтому США должны задуматься и о собственной безопасности. Не надо, как говорится, будить медведя. По видам новейших видов вооружения мы идем гораздо дальше», - отметил Швыткин.
В свою очередь член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Таймураз Мамсуров в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что Россия начала официально противодействовать агрессивной внешней политике стран-участниц НАТО. По его словам, Россия спокойно и открыто предупредила НАТО о своих возможных действиях в ответ на агрессию.
«Мы наконец-то начали открыто предупреждать, что будем делать. Мы же не можем бесконечно наблюдать за тем, как мы свои войска передвигаем по своей территории, а нам угрожают так, словно мы их передвигаем где-то в Латинской Америке или недалеко от американских границ. Мы дома делаем то, что считаем нужным. Но уже сколько лет мы слышим, как с пеной у рта нам угрожают, обзывают нас, брызжут слюной. Мы спокойно, холодно всё изложили в документе, который сейчас и обсуждают», - сказал Мамсуров.
Как заявлял сенатор Алексей Пушков, расширение военного сотрудничества НАТО и Украины — практически подготовка к войне с Россией. По его словам, для реализации своих планов НАТО даже не нужно принимать в альянс Украину: достаточно сделать ее неформальным членом НАТО и насыщать оружием, «превращать ее в такой военизированный кулак, который можно использовать против России».
«Выход НАТО на нашу совместную границу с Украиной, которая весьма протяженная, это уже casus belli (повод для объявления войны. — НСН), это практически подготовка к войне. А зачем, собственно, НАТО принимать в свой состав Украину, только если не готовить из нее плацдарм для того, чтобы угрожать России», - сказал Пушков.
Президент России Владимир Путин 13 декабря в беседе с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном заявил о необходимости начать переговоры для выработки шагов, исключающих продвижение НАТО на восток. Путин говорил об исключении дальнейшего продвижения НАТО на восток и размещения угрожающих России вооружений в сопредельных государствах – в первую очередь на Украине.
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