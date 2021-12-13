Путин призвал начать переговоры по недопущению продвижения НАТО на восток

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости начать переговоры для выработки шагов, исключающих продвижение НАТО на восток. Об этом глава государства сообщил в беседе с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, передает пресс-служба Кремля.

В сообщении отмечается, что речь идет об исключении дальнейшего продвижения НАТО на восток и размещения угрожающих России вооружений в сопредельных государствах – в первую очередь на Украине.

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Владимир Путин во время телефонного разговора с премьер-министром Великобритании также затронул тему напряженной ситуации на Украине.

В ходе беседы Джонсон выразил обеспокоенность масштабными передвижениями российских войск около украинских границ. В свою очередь, российский лидер подробно рассказал принципиальные оценки текущей ситуации вокруг Украины. Путин подчеркнул, что политика Киева направлена на срыв минских соглашений и дискриминацию русскоязычного населения.

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:РоссияНАТОВладимир Путин
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