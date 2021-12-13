Путин призвал начать переговоры по недопущению продвижения НАТО на восток

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости начать переговоры для выработки шагов, исключающих продвижение НАТО на восток. Об этом глава государства сообщил в беседе с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, передает пресс-служба Кремля.

В сообщении отмечается, что речь идет об исключении дальнейшего продвижения НАТО на восток и размещения угрожающих России вооружений в сопредельных государствах – в первую очередь на Украине.