«Время веры на слово прошло»: МИД об отношениях с НАТО

Время полутонов в диалоге с НАТО прошло. Об этом рассказал замглавы МИД Александр Грушко в интервью «Российской газете».

Грушко подчеркунл, что предложения России по гарантиям безопасности не ультимативны. «Время веры на слово прошло. Ситуация настолько серьезна, что потребовала принципиального разговора глаза в глаза», — отметил замглавы МИД.