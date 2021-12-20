«Время веры на слово прошло»: МИД об отношениях с НАТО
Время полутонов в диалоге с НАТО прошло. Об этом рассказал замглавы МИД Александр Грушко в интервью «Российской газете».
Грушко подчеркунл, что предложения России по гарантиям безопасности не ультимативны. «Время веры на слово прошло. Ситуация настолько серьезна, что потребовала принципиального разговора глаза в глаза», — отметил замглавы МИД.
Грушко также заявил, что Россия готова дать зеркальный ответ НАТО в случае, если Североатлантический альянс установит недалеко от границ России ударные средства.
Ранее в МИД России заявили, что США должны начать воспринимать Россию как «равноправного партнёра». В ведомстве подчеркнули, что Москва проявила инициативу и теперь ждёт ответа Вашингтона.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru