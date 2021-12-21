Госдеп США: Предложения РФ по безопасности не развеяли опасения США

По его словам, любой диалог должен основываться на принципах взаимности. Прайс подчеркнул, что у США есть свои поводы для беспокойства.

Профессор НИУ ВШЭ, американист Дмитрий Евстафьев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что из договора с США и НАТО о гарантиях безопасности нельзя вычеркивать ни один пункт, иначе этот пакет будет обесцениваться.

