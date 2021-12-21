Госдеп США: Предложения РФ по безопасности не развеяли опасения США

Предложения Москвы по гарантиям безопасности не учитывают вопросы, которые волнуют Вашингтон. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителя Госдепартамента США Неда Прайса.

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По его словам, любой диалог должен основываться на принципах взаимности. Прайс подчеркнул, что у США есть свои поводы для беспокойства.

Профессор НИУ ВШЭ, американист Дмитрий Евстафьев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что из договора с США и НАТО о гарантиях безопасности нельзя вычеркивать ни один пункт, иначе этот пакет будет обесцениваться.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БезопасностьРоссияСША
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