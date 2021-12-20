«Спокойно, холодно и открыто»: В Совфеде оценили возможность размещения оружия в Белоруссии
Россия спокойно и открыто предупредила НАТО о своих возможных действиях в ответ на агрессию, заявил член комитета по обороне и безопасности Совфеда Таймураз Мамсуров.
Россия начала официально противодействовать агрессивной внешней политике стран-участниц НАТО, рассказал член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Таймураз Мамсуров в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что размещение различных видов вооружения НАТО у российских границ потребует принятия ответных шагов для балансировки ситуации. Кроме того, 17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности.
«Смысл в том, что мы больше не скрываем то, что мы тоже будем предпринимать какие-то шаги. Смысл в действиях, в противодействиях, это же совершенно естественно. Никакой злобы в этом нет. Более того, мы наконец-то начали открыто предупреждать, что будем делать. Мы же не можем бесконечно наблюдать за тем, как мы свои войска передвигаем по своей территории, а нам угрожают так, словно мы их передвигаем где-то в Латинской Америке или недалеко от американских границ. Мы дома делаем то, что считаем нужным. Но уже сколько лет мы слышим, как с пеной у рта нам угрожают, обзывают нас, брызжут слюной. Мы спокойно, холодно всё изложили в документе, который сейчас и обсуждают», - заключил Мамсуров.
При этом Мамсуров отказался назвать конкретные виды вооружений, которые Россия могла бы разместить в случае агрессии НАТО. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предложит разместить России ядерное оружие на своей территории, если НАТО пойдет на аналогичный шаг в Польше. Глава российского МИД Сергей Лавров, комментируя высказывание Лукашенко, отметил, что западным странам стоит воспринимать его слова как предостережение.
«У нас всё спокойно, всё как должно быть. Если Лукашенко так сказал, это не значит, что мы так и сделаем, но исключать это нельзя. А подробности вряд ли сейчас кто-то способен назвать. Всё это расшифровать, разложить по полочкам, перечислить названия, калибры, параметры [вооружения]. Мне трудно на эту тему говорить», - добавил он.
Ранее замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что Вашингтон должен начать воспринимать Москву как равноправного партнера, лишь тогда между странами удастся наладить диалог. Замглавы МИД также подчеркнул, что Москве нужен «срочный» ответ на предложения о гарантиях по безопасности.
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