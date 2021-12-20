«Поставим ствол к виску США»: Киселев предостерег страны Запада
Ситуация Карибского кризиса может повториться в отношениях России и Запада. Такое мнение высказал гендиректор МИА «Россия сегодня» и ведущий программы «Вести недели» Дмитрий Киселев в беседе с BBC.
Он отметил, что если Украина все-таки примет решение вступить в НАТО, или Североатлантический альянс решит ввести военную технику на украинскую территория, то «мы поставим свой ствол пистолета к виску США». «У России лучшее оружие в мире, гиперзвуковое. Это будет ситуация Карибского кризиса», — подчеркнул Киселёв.
Ранее МИД РФ опубликовал предложение США о взаимных гарантиях безопасности. Один из пунктов предусматривает отказ НАТО от расширения на восток.
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