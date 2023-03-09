Евромайдан по-грузински: Закон об иноагентах привёл к масштабным беспорядкам в Тбилиси
Митингующие выступают против закона об иноагентах, в ЕС также заявили, что принятие документа помешает евроинтеграции страны, между тем в России призвали «унять» европейских политиков.
Спецназ в Тбилиси ночью 9 марта вытеснил демонстрантов с проспекта Руставели, полиция приступила к массовым арестам протестующих. Так, протестующие в грузинской столице бросали в спецназ различные предметы и коктейли Молотова. В ответ полиция применила водометы, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. По разным оценкам СМИ, участие в демонстрациях против принятия парламентом закона об иноагентах приняли от 30 до 50 тысяч человек.
ПРИЧИНЫ ПРОТЕСТОВ
Неспокойно стало в Грузии еще на прошлой неделе. Тогда депутаты парламента страны подрались из-за законопроекта об иностранных агентах: потасовка случилась в четверг и продолжилась на заседании в понедельник, 6 марта. Уже тогда у входа в парламент начались акции протеста против инициативы, а в самом парламенте ввели ограничения доступа ради безопасности: видимо, решили, что своих дерущихся им там вполне достаточно.
Так, в феврале в грузинском парламенте зарегистрировали две версии законопроекта – грузинскую и американскую, представляющую собой перевод закона США о регистрации иноагентов. Согласно грузинской версии документа, агентом иностранного влияния должно считаться юрлицо, свыше 20% финансирования которого идет из-за границы. Американская версия относится не только к юрлицам, но и к физлицам, а также включает еще и уголовную ответственность. Во вторник, 7 марта, была принята грузинская версия законопроекта, американскую же должны обсудить на следующем заседании.
Массовый митинг у парламента начался после того, как проект закона был принят в первом чтении. Митингующие выступают против, так как закон, по их мнению, мешает «евроинтеграции Грузии». Тогда МВД Грузии сообщило, что в ходе столкновений у здания грузинского парламента в Тбилиси пострадали несколько сотрудников полиции, были повреждены полицейская техника и снаряжение.
При этом представитель Госдепартамента США Нед Прайс 9 марта также заявил, что принятый законопроект угрожает евроатлантическому будущему Грузии. По его словам, проект закона был «вдохновлен Кремлем».
«Прохождение в парламенте этих законопроектов, вдохновленных Кремлем, несовместимо с ясным желанием европейской интеграции со стороны грузинского народа и его демократического развития. Стремление принять эти законы ставит под угрозу евроатлантическое будущее Грузии», — сказал Прайс на брифинге, трансляция которого шла на Youtube-канале Госдепа США.
В свою очередь президент Грузии Саломе Зурабишвили 7 марта поддержала протестующих против законопроекта об иноагентах и пообещала наложить на него вето. По ее словам, законопроект должен быть отозван из грузинского парламента. Грузинский лидер также опубликовала в своих соцсетях обращение из США, стоя на фоне статуи Свободы в Нью-Йорке. Она заявила, что позади нее символ того, за что грузинские граждане всегда боролись, Грузия видит свое будущее в Европе и «никому не позволит отнять это будущее».
УЛЬТИМАТУМ И «ШТУРМ ПАРЛАМЕНТА»
Акция против законопроектов об «иноагентах» продолжилась у здания парламента в центре Тбилиси днем 8 марта. По данным «Вестей», участники акции сначала выдвинули ультиматум представителям правящей партии «Грузинская мечта – демократическая Грузия» с требованием отозвать законопроекты, а также освободить задержанных на акции 7 марта. Когда партия не выполнила ультиматум, участники протеста решили окружить парламент Грузии и не дать возможность провести заседание, которое было назначено на 9 марта.
Как сообщал Telegram-канал Baza со ссылкой на очевидцев, оппозиция бросала коктейли Молотова в полицию, были слышны взрывы. Также против силовиков применяли фейерверки. При этом в ответ спецназ начал использовать светошумовые гранаты и водометы. Председатель парламента Шалва Папуашвили назвал происходящее попыткой штурма парламента.
«Сегодня радикальная оппозиция вместе с радикальными активистами занята штурмом парламента», - сказал Папуашвили, слова которого приводит «Sputnik Грузия».
По данным издания, полиция активно использовала слезоточивый газ и водометы, а также сместила протестующих от здания парламента на проспект Руставели. После этого полиция начала теснить участников акции в сторону станции метро «Руставели». Позже начались массовые задержания.
Зурабишвили 9 марта обратилась к правительству страны с просьбой воздержаться от применения силы к демонстрантам. По ее мнению, у власти остался последний шанс не разорвать дистанцию с населением, «которая все увеличивалась и увеличивалась».
«У них последний шанс продемонстрировать, что они не являются неформальной пророссийской силой. У них последний шанс показать, что то, что они проевропейские, не пустые слова, а их цель»,— сказала президент Грузии в интервью CNN.
РЕАКЦИЯ ПРАВЯЩЕЙ ПАРТИИ И ЕВРОПЫ
Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что сравнивать грузинские протесты с украинским Евромайданом некорректно. Так он ответил на высказывание немецкого евродепутата Виолы фон Крамон.
«Что касается сравнения с Майданом, во-первых, я вам скажу, что в тюрьме находится грузинский Янукович, и его зовут Михаил Саакашвили… Мы будем действовать не по повестке радикалов, а в соответствии с интересами грузинского общества», — приводит слова Кобахидзе «Sputnik Грузия», который подчеркнул, что «Майдан принес Украине войну».
Он также сказал, что правящая партия, после принятия законопроектов в первом чтении, будет ждать заключения Венецианской комиссии и только после этого примет решение голосовать за него или нет.
Между тем глава европейской дипломатии Жозеп Боррель 8 марта заявил, что законопроект об иностранном влиянии, принятый в Грузии в первом чтении, противоречит стандартам Европейского союза. По его словам, законопроект противоречит заявленной Грузией цели по вступлению в ЕС, которую поддержало большинство граждан страны.
В свою очередь в России отреагировали на заявления Борреля. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин призвал «унять» главу евродипломатии.
«Уймите Борреля, пожалуйста! Опять лезет со своими нравоучениями, на сей раз прессингует граждан Грузии. Это уже переходит границы приличий! Грузия вновь проходит сложный экзамен на политическую выдержку. Над стабильностью занесен меч прицельной пропаганды. Расчет на то, что эмоции вновь повернут общество в ненависть и ярость. Это поле, на котором Запад чувствует себя уверенно. Украина - наглядный результат!», - написал он в своем Telegram-канале.
Ранее, весной прошлого года, ЕС объявил о предоставлении Украине и Молдавии статуса кандидата в члены сообщества, а Грузии пообещал предоставить его «в скором времени», когда она выполнит для этого еще несколько критериев, сообщает НСН.
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