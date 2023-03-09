Евромайдан по-грузински: Закон об иноагентах привёл к масштабным беспорядкам в Тбилиси

ПРИЧИНЫ ПРОТЕСТОВ

Неспокойно стало в Грузии еще на прошлой неделе. Тогда депутаты парламента страны подрались из-за законопроекта об иностранных агентах: потасовка случилась в четверг и продолжилась на заседании в понедельник, 6 марта. Уже тогда у входа в парламент начались акции протеста против инициативы, а в самом парламенте ввели ограничения доступа ради безопасности: видимо, решили, что своих дерущихся им там вполне достаточно.

Так, в феврале в грузинском парламенте зарегистрировали две версии законопроекта – грузинскую и американскую, представляющую собой перевод закона США о регистрации иноагентов. Согласно грузинской версии документа, агентом иностранного влияния должно считаться юрлицо, свыше 20% финансирования которого идет из-за границы. Американская версия относится не только к юрлицам, но и к физлицам, а также включает еще и уголовную ответственность. Во вторник, 7 марта, была принята грузинская версия законопроекта, американскую же должны обсудить на следующем заседании.

Массовый митинг у парламента начался после того, как проект закона был принят в первом чтении. Митингующие выступают против, так как закон, по их мнению, мешает «евроинтеграции Грузии». Тогда МВД Грузии сообщило, что в ходе столкновений у здания грузинского парламента в Тбилиси пострадали несколько сотрудников полиции, были повреждены полицейская техника и снаряжение.

При этом представитель Госдепартамента США Нед Прайс 9 марта также заявил, что принятый законопроект угрожает евроатлантическому будущему Грузии. По его словам, проект закона был «вдохновлен Кремлем».