Российский борец Гаджимагомедов выиграл золото на чемпионате мира в Астане

В финальной схватке весовой категории до 92 кг отечественный спортсмен вырвал победу у представителя США Трента Хидли со счетом 3:2, завоевав золотую медаль.

В мае Объединенный мир борьбы (UWW) принял решение о допуске российских и белорусских атлетов к участию в международных соревнованиях. Согласно обновленному регламенту организации, борцы из обеих стран могут выступать на турнирах во всех возрастных категориях без каких-либо ограничений.

Ранее российский борец вольного стиля Заур Угуев стал трехкратным чемпионом мира, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

