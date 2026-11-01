Российский борец Гаджимагомедов выиграл золото на чемпионате мира в Астане
Российский борец вольного стиля Аманулла Гаджимагомедов стал чемпионом мира на турнире в Астане.
В финальной схватке весовой категории до 92 кг отечественный спортсмен вырвал победу у представителя США Трента Хидли со счетом 3:2, завоевав золотую медаль.
В мае Объединенный мир борьбы (UWW) принял решение о допуске российских и белорусских атлетов к участию в международных соревнованиях. Согласно обновленному регламенту организации, борцы из обеих стран могут выступать на турнирах во всех возрастных категориях без каких-либо ограничений.
Ранее российский борец вольного стиля Заур Угуев стал трехкратным чемпионом мира, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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