Президент Грузии призвала воздержаться от применения силы в отношении протестующих
Власти Грузии должны воздержаться от применения силы в отношении протестующих, сообщила CNN президент Саломе Зурабишвили.
По ее словам, власти должны понять, что у них есть последний шанс разорвать увеличивающуюся «дистанцию с населением» и показать, что «они не являются неформальной пророссийской силой». «Пусть они воздерживаются от любого применения силы, это мое обращение к ним отсюда», — сказала Зурабишвили.
Ранее президент Грузии прокомментировала ситуацию вокруг законопроекта об иностранных агентах.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru