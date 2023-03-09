Президент Грузии призвала воздержаться от применения силы в отношении протестующих

По ее словам, власти должны понять, что у них есть последний шанс разорвать увеличивающуюся «дистанцию с населением» и показать, что «они не являются неформальной пророссийской силой». «Пусть они воздерживаются от любого применения силы, это мое обращение к ним отсюда», — сказала Зурабишвили.

Ранее президент Грузии прокомментировала ситуацию вокруг законопроекта об иностранных агентах.

