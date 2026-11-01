«Ростов» разгромил махачкалинское «Динамо» в 13-м туре РПЛ
«Ростов» на выезде разгромил (3:0) махачкалинское «Динамо» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Поединок в Дагестане начался для хозяев поля с катастрофы - уже на 14-й минуте защитник «Динамо» Махмуд Махамаджонов заработал прямую красную карточку. Получив численное преимущество, ростовчане уверенно довели дело до крупной победы. На 30-й минуте счет открыл Алексей Миронов, эффектно пробивший со штрафного в своем юбилейном, 100-м поединке за донской клуб. Еще до перерыва Константин Кучаев удвоил преимущество гостей на 40-й минуте, а итоговую точку в матче на 69-й минуте поставил бразильский нападающий Роналдо.
Таким образом «Динамо» продлило свою безвыигрышную серию в чемпионате до шести встреч и закрепилось на 11-й строчке таблицы с 13 очками. «Ростов», набравший 18 баллов, поднялся на шестую позицию.
В 14-м туре, который пройдет 8 ноября, «Динамо» на выезде сыграет с калининградской «Балтики», а «Ростов» в этот же день отправится в Санкт-Петербург в гости к «Зениту», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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