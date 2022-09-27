Грузия ужесточила контроль на пограничных пунктах

Грузия заявила об ужесточении контроля на пограничных пунктах. Об этом сообщил министр обороны страны Джуаншер Бурчуладзе. Он отметил, что контроль на погранпереходах всегда был строгий, сегодня он еще более «ужесточенный». По словам министра, угроз на данном этапе не наблюдается, передает РИА Новости.

Мобилизационный пункт развернут на КПП на границе с Грузией

Частичную мобилизацию Бурчуладзе назвал внутренним делом РФ, отметив, что Грузия не видит в этом «угрозы военной агрессии».

Ранее стало известно, что на КПП «Верхний Ларс» на границе с Грузией собираются развернуть пункт мобилизации. Грузинские телекомпании сообщили, что со стороны России по направлению к границе образовалась 20-километровая пробка из-за большого числа россиян, не желающих воевать.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:МобилизацияГрузия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры