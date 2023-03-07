США допустили введение санкций против Грузии

О возможности санкций против грузинских лидеров заявили в Госдепартаменте США. Причиной стала ситуация вокруг закона об иностранных агентах, уточнили в ведомстве.

У здания грузинского парламента 7 марта проходит многотысячная акция протеста против инициативы. Прилегающие улицы перекрыты.

Демонстранты из числа сторонников оппозиции выступают против принятия закона об иноагентах. Спецназ применил против них водометы и слезоточивый газ.

Президент республики Саломе Зурабишвили анонсировала обращение к нации.

Парламент Грузии принял законопроект об иностранных агентах в первом чтении. Оппозиция полагает, что инициатива может навредить сотрудничеству с Евросоюзом, пишет НСН.

