США не смогли подтвердить, что Грузия помогает РФ обходить санкции

Власти США не имеют достоверных сведений, чтобы подтвердить помощь Грузии России в обходе санкций. Об этом заявил представитель Госдепа Нед Прайс, передает ТАСС.

Ранее власти Украины заявили о том, что Грузия оказывает помощь России в обходе введенных Западом ограничений.

Между тем, накануне глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что республика не намерена присоединяться к антироссийским санкциям, так как Тбилиси исходит из интересов страны и народа.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СанкцииСША
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