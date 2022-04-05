США не смогли подтвердить, что Грузия помогает РФ обходить санкции

Власти США не имеют достоверных сведений, чтобы подтвердить помощь Грузии России в обходе санкций. Об этом заявил представитель Госдепа Нед Прайс, передает ТАСС.



Ранее власти Украины заявили о том, что Грузия оказывает помощь России в обходе введенных Западом ограничений.

Между тем, накануне глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что республика не намерена присоединяться к антироссийским санкциям, так как Тбилиси исходит из интересов страны и народа.





