В центре Тбилиси происходят столкновения между спецназом и протестующими
Полиция начала разгонять протестующих против закона об иностранных агентах, передают СМИ.
Столкновения происходят у здания парламента. Спецназ применяет водомет и слезоточивый газ.
Протестующие ранее выдвинули требования к властям отозвать законопроект об иноагентах из парламента и освободить задержанных демонстрантов.
Оппозиция предупредила, что в случае невыполнения требований они перейдут к «другим шагам». Руководство страны не ответило на ультиматум, после чего протестующие блокировали доступ в парламент.
Законопроект об иноагентах предполагает создание реестра СМИ и неправительственных организаций, получающих финансирование из-за рубежа. 7 марта документ приняли в первом чтении.
Президент республики Саломе Зурабишвили пообещала наложить вето на инициативу, передает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru