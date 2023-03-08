В центре Тбилиси происходят столкновения между спецназом и протестующими

Полиция начала разгонять протестующих против закона об иностранных агентах, передают СМИ.

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Столкновения происходят у здания парламента. Спецназ применяет водомет и слезоточивый газ.

Протестующие ранее выдвинули требования к властям отозвать законопроект об иноагентах из парламента и освободить задержанных демонстрантов.

Оппозиция предупредила, что в случае невыполнения требований они перейдут к «другим шагам». Руководство страны не ответило на ультиматум, после чего протестующие блокировали доступ в парламент.

Законопроект об иноагентах предполагает создание реестра СМИ и неправительственных организаций, получающих финансирование из-за рубежа. 7 марта документ приняли в первом чтении.

Президент республики Саломе Зурабишвили пообещала наложить вето на инициативу, передает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Имедашвили
ТЕГИ:ЗаконПротестыГрузия
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