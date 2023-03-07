Президент Грузии поддержала протестующих против закона об иноагентах
Грузинский лидер Саломе Зурабишвили прокомментировала ситуацию вокруг законопроекта об иностранных агентах, передают СМИ.
Президент выступила с обращением к нации после начала массовых протестов в Тбилиси. Она сообщила, что наложит вето на законопроект.
В центре Тбилиси продолжаются столкновения демонстрантов с полицией. Протестующие выступают против инициативы об иностранных агентах.
Демонстранты бросают в спецназ камни и бутылки с зажигательной смесью. В ответ сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ и водомет.
Сообщается о нескольких пострадавших. Повреждена полицейская техника.
Парламент Грузии во вторник, 7 марта, принял законопроект об иноагентах в первом чтении. Оппозиция опасается, что инициатива может помешать отношениям республики с Евросоюзом, пишет НСН.
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