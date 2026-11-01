В России резко выросли продажи импортного крепкого алкоголя

Как подсчитали аналитики проекта A.List, ключевыми драйверами рынка выступили крупнейшие мировые бренды, на долю первой десятки которых пришлось 57% от всей реализации. Наибольшую динамику продемонстрировали виски Ballantine’s, продажи которого взлетели на 51% (до 495,3 тыс. дал), Jameson с ростом на 48% (до 325,3 тыс. дал) и ликер Jagermeister, прибавивший 43% (до 456,6 тыс. дал).

Эксперты связывают такую популярность зарубежного спиртного с изменением ценового баланса на полках магазинов после повышения минимальных розничных цен в России. Эта мера спровоцировала заметное удорожание отечественной алкогольной продукции, из-за чего импортные позиции Франции, Великобритании, Ирландии и Мексики стали более привлекательными для потребителей.

Однако текущая расстановка сил на алкогольном рынке может оказаться временной. Аналитики предупреждают, что намеченное на 2027 год очередное повышение пошлин на импортную продукцию из недружественных стран способно кардинально изменить ситуацию, приведя к удорожанию зарубежных брендов и возможному снижению спроса на них в пользу местных производителей.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщал, что в ближайшее время в Госдуме рассмотрят законопроект об онлайн продаже алкоголя.