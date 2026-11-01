Иран заявил о покупке российских Су-35

Военачальник уточнил, что Тегеран рассчитывал ввести новые боевые самолеты в эксплуатацию еще до начала масштабных боевых действий. По его словам, профильные ведомства вели подготовку к закупке на протяжении нескольких лет, и к настоящему моменту иранские пилоты уже полностью завершили необходимое обучение для управления российской техникой.

Как подчеркнул Акраминия со ссылкой на изначальные графики поставок, прибытие самолетов планировалось до войны, но теперь они поступят в распоряжение Тегерана уже по окончании боевых действий. Представитель армии выразил уверенность, что эти самолеты и доступ к передовым технологиям союзников позволят существенно укрепить военно-воздушные силы страны и обеспечат Ирану технологический суверенитет.

Ранее «Рособоронэкспорт» заявил о передаче Эфиопии первой партии истребителей Су-35, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

