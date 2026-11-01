Сейчас в России уже успешно функционирует «Пушкинская карта». В рамках этой программы молодые люди от 14 до 22 лет включительно могут оформить карту годовым номиналом в 5 тысяч рублей и потратить их на билеты в учреждения культуры, в том числе в кинотеатры и музеи.

В сентябре министр культуры России Ольга Любимова сообщила, что с начала 2026 года по «Пушкинской карте» в стране приобрели 14 млн билетов. По ее словам, за пять лет реализации программы было приобретено свыше 115 млн билетов на сумму более 58 млрд рублей. При этом Любимова добавила, что с начала 2026 года более семи млн человек приобрели «Пушкинские карты», пишет ТАСС.