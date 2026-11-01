Привлечет аудиторию: В РФ призвали создать льготную кинокарту
Отмечается, что она будет действовать по аналогии с «Пушкинской картой».
В России предложили создать новую льготную кинокарту, чтобы помочь отечественному кинематографу и привлечь аудиторию в кино. При этом в стране уже успешно действует «Пушкинская карта», с помощью которой молодые люди могут посещать культурные мероприятия. Известно, что эту программу планируют расширять.
НОВАЯ КИНОКАРТА
Заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб предложил создать для школьников, студентов и пенсионеров льготную кинокарту, пишет РИА Новости. Он считает, что такая мера поможет поддержать российский кинематограф.
Гриб уточнил, что кинокарта может стать аналогом «Пушкинской карты». По его словам, это поможет привлечь зрителей на исторические, документальные и прочие отечественные фильмы. Кроме того, по мнению политика, льготная кинокарта могла бы поддержать отрасль не только финансово, потому что зрители, посмотревшие фильм, смогут рассказывать о нем друзьям, тем самым привлекая новую аудиторию.
Сейчас в России уже успешно функционирует «Пушкинская карта». В рамках этой программы молодые люди от 14 до 22 лет включительно могут оформить карту годовым номиналом в 5 тысяч рублей и потратить их на билеты в учреждения культуры, в том числе в кинотеатры и музеи.
В сентябре министр культуры России Ольга Любимова сообщила, что с начала 2026 года по «Пушкинской карте» в стране приобрели 14 млн билетов. По ее словам, за пять лет реализации программы было приобретено свыше 115 млн билетов на сумму более 58 млрд рублей. При этом Любимова добавила, что с начала 2026 года более семи млн человек приобрели «Пушкинские карты», пишет ТАСС.
В пресс-службе ВТБ сообщали, что за все время работы программы 37% купленных по карте билетов пришлось именно на кино. При этом на театры и дома культуры — по 17%, на музеи — 16%, концерты — 6%. Отмечается, что Третьяковскую галерею по «Пушкинской карте» посетили 814 тысяч раз, Мариинский театр — 285 тысяч.
РАСШИРЕНИЕ «ПУШКИНСКОЙ КАРТЫ»
Между тем, вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что в России «Пушкинской картой» пользуются около 90% молодых людей в возрасте от 14 до 23 лет. Она добавила, что в рамках программы почти 13 тысяч учреждений культуры предлагают примерно 70 тысяч культурных мероприятий, пишет ТАСС.
При этом зампред комитета по культуре Госдумы Елена Драпеко в беседе с НСН сообщила, что у Минкульта лежат запросы на расширение «Пушкинской карты» на детей с шести лет, а также на создание подобной карты для пенсионеров.
«У нас есть несколько просьб. Во-первых, чтобы дети могли пользоваться такой картой с шести лет. Там есть проблемы, конечно, потому что ребенок пойдет по карте, а сопровождающие его взрослые должны будут платить. Во-вторых, есть даже просьба от пенсионеров учредить для них такую карту. Так что хотят все. Самое главное, пока мы не получили увеличение финансирования. Также мы вынуждены были сократить получателей этой карты, потому что частные организации тоже хотели бы участвовать, но, к сожалению, из-за недостатка финансирования мы оставили такую возможность только определенным организациям. В общем, мы рассматриваем эти запросы, Министерство культуры в курсе о них, но, к сожалению, в силу трудностей бюджетного финансирования, пока вынуждены "наводить порядок". Но напомню, что в карту уже были дополнительно включены кино и цирки для некоторых районов, где нет театров», — рассказала она.
ПОДДЕРЖКА КИНЕМАТОГРАФА
До этого в рамках поддержки отечественного кинематографа первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов в разговоре с НСН заметил, что сегодня необходимо не только снимать больше российского кино, но и квотировать иностранные фильмы. По его словам, зарубежным картинам нужно оставить лишь около 30% в прокате.
«Нужен комплексный подход: необходимо как снимать больше российского кино, так и квотировать иностранные фильмы. По отдельности эти действия не смогут реально изменить обстановку, кроме того, вопрос квотирования вызывает самые большие опасения в обществе и у определенной части работников отрасли. Эта ситуация более или менее жестко регулируется во всех странах, нет ни одной страны, которая совершенно свободно открыла бы свой рынок для кинопродукции, так же, как и для всех остальных видов экономической деятельности, а кинобизнес может составлять существенную часть национальных доходов. Конечно, никто не собирается полностью убирать из России иностранные фильмы, но их количество в соотношении с национальным кино будет регулироваться, чтобы российских картин все же было большинство. Думаю, иностранным фильмам стоит оставить порядка 30% проката», - подчеркнул политик.
В свою очередь глава независимого профсоюза актеров театра и кино Денис Кирис в пресс-центре НСН заявил, что в России необходимо урегулировать правовой вопрос показа зарубежных фильмов.
«Есть механизм правовой, например, переуступка прав, чтобы показывать фильмы в России. У нас эта часть нормативной базы очень расплывчатая. Эти вопросы необходимо поднимать, это должно быть урегулировано. Люди же хотят смотреть фильмы. Кинотеатры у нас работают, фильмы показывают отечественные, но люди хотят смотреть разное кино, нужно думать о зрителях всегда», - уточнил он.
Между тем, российское кино не всегда успешно демонстрируется в зарубежном прокате. Главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская в разговоре с НСН объяснила, что для того, чтобы фильм обладал международным потенциалом, должны использоваться интернациональные темы или актеры, которые известны за пределами России, а продюсеры зачастую не думают об этом заранее.
«Чтобы продавать контент за границу, нужно изначально закладывать в сам продукт соответствующие параметры. Но не всегда продюсеры думают о том, что потом они захотят продавать фильмы на международных рынках. Чтобы фильм обладал международным потенциалом, должны браться интернациональные темы или актеры, которые известны за пределами России для того, чтобы заинтересовать аудиторию за рубежом. На международных рынках ничье кино никто не ждет. Российское кино необходимо продвигать, а для этого нужны в первую очередь специалисты, понимающие конъюнктуру международных рынков, а также бюджет на продвижение», - заявила она.
Ранее президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ), глава и основатель сети клубов World Gym в России Ольга Киселева в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» поддержала создание аналога «Пушкинской карты» для спорта.
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