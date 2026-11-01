Международную космическую академию создадут в России

Проект будет реализован при поддержке госкорпорации «Роскосмос». На начальном этапе академия будет функционировать в формате международной партнерской сети. Первым практическим шагом станет запуск пилотного проекта, благодаря которому молодые специалисты смогут сформировать профессиональное портфолио для прохождения стажировок и отбора в проектные команды партнеров.

Создание академии стало логическим продолжением Международных космических игр, завершившихся 1 ноября. В рамках этих соревнований 20 участников из восьми стран провели 48 часов в автономном поселении на полигоне в «Сколково», имитирующем марсианские условия. Молодые инженеры самостоятельно обеспечивали себя энергией, кислородом и питанием в оборудованных оранжереях, параллельно выполняя сложную исследовательскую миссию.

Ранее в «Роскосмосе» рассказали, что заявки в отряд космонавтов подали более 12 тысяч человек, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».