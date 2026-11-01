«Факел» объявил о назначении Хасанби Биджиева на пост главного тренера

Условия и сроки соглашения со специалистом пока не разглашаются. Биджиев сменил на тренерском посту Алексея Ребко, который временно исполнял обязанности наставника после октябрьской отставки Олега Василенко. Последним местом работы Биджиева было махачкалинское «Динамо», которое он покинул в декабре 2025 года после успешного выхода команды в Российскую премьер-лигу.

Ранее в прессе активно обсуждались слухи о том, что вакантную должность в «Факеле» может занять Ролан Гусев.

Перед новым тренером стоит непростая задача. На данный момент «Факел» замыкает таблицу РПЛ, располагаясь на последней, 16-й строчке. В активе воронежского коллектива по итогам 13 туров всего шесть очков.

Ранее бывший тренер ФК «Ростов» Джонатан Альба возглавил ФК «Родина», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».