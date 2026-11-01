ФСБ задержала подростка, планировавшего теракт в Москве

По данным ФСБ, информацию о подготовке теракта распространил сам задержанный – он опубликовал соответствующий ролик в TikTok. Как пишет Telegram-канал SHOT, подозреваемый выложил в соцсети фото в балаклаве, очках и с предметом, похожим на автоматическое оружие, а также кадры из музея-заповедника «Царицыно».

Отмечается, что при изучении средств связи задержанного оперативники обнаружили аккаунт, с которого размещались угрозы, а также подписку на канал неонацистской направленности. В истории поиска фигурировали запросы о совершенных терактах, массовых убийствах и других насильственных акциях.

В ФСБ выразили признательность США за предоставленную информацию об угрозе теракта.

Накануне Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщал, что ФСБ получила от США данные о подготовке теракта в Москве, из музея-заповедника «Царицыно» эвакуировали зрителей во время органного концерта. Сейчас «Царицыно» вернулся к нормальной работе.