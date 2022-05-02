Грузия передала Брюсселю заполненную часть опросника для вступления в ЕС

По словам Гарибашвили, государственные ведомства Грузии продолжают работать со второй, секторальной частью опросника, в которой содержится 33 главы с 2 300 вопросами. Тбилиси намерен передать ЕС вторую часть опросника до 13 мая, досрочно, сообщает пресс-служба.

Отмечается, что «после получения заполненного вопросника Еврокомиссия приступит к подготовке собственного оценочного отчета, который будет представлен в Совет Евросоюза, а соответствующее решение по возможному вступлению Грузии в ЕС ожидается к концу июня».

Ранее, в первой половине апреля, Грузия получила опросник почти одновременно с Молдавией и Украиной, которые также претендуют на вступление в Евросоюз.

