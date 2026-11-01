Ллойд до сих пор жалеет, что не выполнил опасный трюк в «Назад в будущее 3»

Речь идет о сцене, в которой герой Ллойда на лошади преследует мчащийся поезд. По сценарию актер должен был подъехать вплотную к составу и схватиться за поручень вагона, однако режиссер категорически запретил ему это делать из соображений безопасности и приказал передать выполнение опасного маневра профессиональному дублеру, как только лошадь поравняется с поездом.

Ллойд вспоминает, что был настолько близко к поезду, что чувствовал, как тот проносится мимо со свистом. Актер признался, что понимал, что способен выполнить трюк сам, и до сих пор испытывает сожаление, что не ослушался указаний. «Каждый раз, когда я смотрю эту сцену, я чувствую укол в сердце: я должен был ослушаться», - написал он в мемуарах.

Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», третья и финальная часть франшизы «Назад в будущее» забросила Марти Макфлая и Дока Брауна во времена покорения Дикого Запада (1885 год).