Ллойд до сих пор жалеет, что не выполнил опасный трюк в «Назад в будущее 3»
Актер Кристофер Ллойд, исполнивший роль Дока Брауна в культовой трилогии «Назад в будущее», признался, что сожалеет о том, что не выполнил один из трюков в третьем фильме самостоятельно. Об этом 88-летний артист рассказал в своих новых мемуарах «In My Own Time».
Речь идет о сцене, в которой герой Ллойда на лошади преследует мчащийся поезд. По сценарию актер должен был подъехать вплотную к составу и схватиться за поручень вагона, однако режиссер категорически запретил ему это делать из соображений безопасности и приказал передать выполнение опасного маневра профессиональному дублеру, как только лошадь поравняется с поездом.
Ллойд вспоминает, что был настолько близко к поезду, что чувствовал, как тот проносится мимо со свистом. Актер признался, что понимал, что способен выполнить трюк сам, и до сих пор испытывает сожаление, что не ослушался указаний. «Каждый раз, когда я смотрю эту сцену, я чувствую укол в сердце: я должен был ослушаться», - написал он в мемуарах.
Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», третья и финальная часть франшизы «Назад в будущее» забросила Марти Макфлая и Дока Брауна во времена покорения Дикого Запада (1885 год).
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