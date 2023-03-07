Парламент Грузии принял в первом чтении законопроект об иноагентах
Парламент Грузии большинством голосов принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах, несмотря на протесты оппозиции.
Прямой эфир с заседания транслировали местные телекомпании.
Законопроект поддержали 76 депутатов, 13 выступили против. Грузинская оппозиция считает, что закон может навредить стране при возможном сотрудничестве с Евросоюзом. У здания парламента проходят акции протеста.
Ранее экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что похудел почти в два раза. Если до тюрьмы его вес составлял 120 килограмм, то сегодня он весит 65.
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