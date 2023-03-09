Зеленский прокомментировал протесты в Грузии
9 марта 202303:02
Украинский лидер Владимир Зеленский обратился к протестующим грузинам.
Глава государства поблагодарил их за использование на митингах флагов и гимна Украины. Президент выразил уверенность в том, что Украина и Грузия будут в Евросоюзе.
«Нет такого украинца, который не желал бы успеха нашей дружественной Грузии», — отметил Зеленский.
Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что власти страны должны воздержаться от применения силы в отношении протестующих.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru