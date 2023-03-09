Зеленский прокомментировал протесты в Грузии

Глава государства поблагодарил их за использование на митингах флагов и гимна Украины. Президент выразил уверенность в том, что Украина и Грузия будут в Евросоюзе.

«Нет такого украинца, который не желал бы успеха нашей дружественной Грузии», — отметил Зеленский.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что власти страны должны воздержаться от применения силы в отношении протестующих.

