Зеленский прокомментировал протесты в Грузии

Украинский лидер Владимир Зеленский обратился к протестующим грузинам.

Оппозиция выдвинула руководству Грузии ультиматум из-за закона об иноагентах

Глава государства поблагодарил их за использование на митингах флагов и гимна Украины. Президент выразил уверенность в том, что Украина и Грузия будут в Евросоюзе.

«Нет такого украинца, который не желал бы успеха нашей дружественной Грузии», — отметил Зеленский.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что власти страны должны воздержаться от применения силы в отношении протестующих.

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ФОТО: Telegram-канал Зеленского
ТЕГИ:ПротестыГрузияВладимир Зеленский
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