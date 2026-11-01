Японская индустрия аниме установила новый рекорд - выручка превысила $28 млрд
Японская анимационная индустрия достигла исторического максимума. Согласно отчету Ассоциации анимации Японии (AJA), совокупная выручка отрасли в 2025 году составила 28,5 миллиарда долларов (4,5 триллиона иен), увеличившись на 15,8% по сравнению с предыдущим годом.
При этом международная выручка составила около 16 миллиардов долларов, тогда как внутренний рынок принес около 12 миллиардов.
Главным драйвером стал феноменальный успех фильма «Истребитель демонов: Бесконечная крепость», собравшего по всему миру порядка 800 миллионов долларов. В самой Японии лента заработала около 250 миллионов долларов (40 миллиардов иен) и официально стала самым кассовым японским фильмом в истории.
Ранее правительство Японии поставило цель довести зарубежные продажи японского контента до 130 миллиардов долларов (20 триллионов иен) к 2033 году, причем на долю аниме должна приходиться шестая часть этой суммы - 6 триллионов иен.
В России аниме стало популярнее американских сериалов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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