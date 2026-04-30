Путин обсудил с Кадыровым подготовку к выборам в Чечне
Российский президент Владимир Путин провел встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, сообщают «Ведомости».
На ней обсуждалась подготовка к предстоящим выборам в регионе. Глава государства выразил надежду на поддержку действующего руководства со стороны жителей. В ходе встречи Кадыров также рассказал о социально-экономической ситуации в регионе. Отдельное внимание было уделено участию Чечни в специальной военной операции. Подготовлено и отправлено на фронт более 70 тысяч бойцов.
Также обсуждались последствия недавних паводков в регионе. Кадыров сообщил, что благодаря принятым мерам удалось избежать жертв. Президент подчеркнул необходимость оказания помощи пострадавшим и призвал «подходить к оценкам не формально и помочь всем, кто нуждается».
В конце марта Кадыров ввел в Чечне режим ЧС из-за ливней, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
