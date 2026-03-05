Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с отказом Европы от газа РФ. По словам российского лидера, Москва сама может уйти с европейского рынка досрочно, переориентировавшись на более надежных партнеров. Об этом он рассказал журналисту Павлу Зарубину.

Путин напомнил, что через месяц страны Евросоюза собираются ввести ограничения на покупку российского газа, а к 2027 году – полностью запретить импорт из России.

«Сейчас открываются другие рынки. И, может быть, нам выгоднее прямо сейчас прекратить поставки на европейский рынок? Уйти на те рынки, которые открываются, и там закрепиться. <...> Ну если нам всё равно через месяц закроют или через два, так не лучше ли самим сейчас прекратить и уйти туда и в те страны, которые являются надёжными партнёрами, и там закрепляться? », - отметил президент РФ.

При этом Путин подчеркнул, что никакой «политики» в таком решении не будет, лишь рационализм.

КТО ВИНОВАТ

Накануне, 4 марта, российский президент также заявил, что соответствующий вопрос – об уходе с европейского газового рынка до новых ограничений ЕС – он поручит проработать правительству.