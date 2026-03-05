Цены видели? Путин пригрозил досрочно оставить Европу без газа
Пока Европа готовится ввести ограничения на покупку российского газа, Владимир Путин уже рассматривает досрочный уход с рынка Европы, а эксперты прогнозируют критическую ситуацию для европейцев и Азии.
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с отказом Европы от газа РФ. По словам российского лидера, Москва сама может уйти с европейского рынка досрочно, переориентировавшись на более надежных партнеров. Об этом он рассказал журналисту Павлу Зарубину.
Путин напомнил, что через месяц страны Евросоюза собираются ввести ограничения на покупку российского газа, а к 2027 году – полностью запретить импорт из России.
«Сейчас открываются другие рынки. И, может быть, нам выгоднее прямо сейчас прекратить поставки на европейский рынок? Уйти на те рынки, которые открываются, и там закрепиться. <...> Ну если нам всё равно через месяц закроют или через два, так не лучше ли самим сейчас прекратить и уйти туда и в те страны, которые являются надёжными партнёрами, и там закрепляться? », - отметил президент РФ.
При этом Путин подчеркнул, что никакой «политики» в таком решении не будет, лишь рационализм.
КТО ВИНОВАТ
Накануне, 4 марта, российский президент также заявил, что соответствующий вопрос – об уходе с европейского газового рынка до новых ограничений ЕС – он поручит проработать правительству.
Помимо прочего, Путин заявил журналисту Зарубину, что стоимость газа на рынке Европы растет из-за появления более выгодных покупателей, а не по причине сокращения объемов поставок. Он напомнил, что основные поставщики газа не снизили свои объемы.
«Ведь сегодня кто основные поставщики? Это Алжир, Соединенные Штаты, Норвегия и Россия отчасти. Никто не сократил поставки, а цены взлетели уже до $700. Почему? Из-за общей ситуации на мировых рынках, в том числе на нефтяных, в данном случае на газовых рынках из-за общей ситуации, потому что появились клиенты, которые готовы приобретать тот же природный газ по более высоким ценам», - уточнил Путин корреспонденту «Вестей».
Российский лидер подчеркнул, что сейчас это происходит из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке и перекрытия Ормузского пролива.
Напомним, что ранее Иран перекрыл судоходство в Ормузском проливе, пригрозив обстреливать все танкеры, пытающиеся пройти через него. Исламская Республика поразила уже 10 танкеров, перевозящих нефть и газ. Как отмечали CNN, двум танкерам все же удалось преодолеть пролив 2 марта. Однако накануне там возникла пробка из-за скопления судов с нефтью и природным газом – корабли бросили якоря по обе стороны пролива, опасаясь дальше следовать по нему. Во вторник, 2 марта, Fox News утверждал, что США потопили все 11 крупных иранских военных кораблей в Оманском заливе, так что блокировать Ормузский пролив Ирану стало сложнее. Так, накануне счёт дошёл до 20 судов, включая подлодку.
КТО ПОСТРАДАЕТ
Как отметил эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, пока ни в одном государстве не дошло до остановки автомобилей из-за нехватки бензина, так как у стран-импортеров есть стратегические запасы нефти, однако длительное перекрытие Ормузского пролива невыгодно никому.
«С одной стороны, пострадают все страны-потребители. 80% углеводородов из Персидского залива шли на азиатский рынок, но цены выросли в итоге для всех. Пока ни в одном государстве до остановки автомобилей из-за нехватки бензина не дошло, потому что у стран-импортеров есть стратегические запасы нефти. Пока физического дефицита нет, но он приближается, а цены идут вверх. Индия заявляет, что у них примерно на месяц хватит запасов, у Китая – на три месяца», - раскрыл он в беседе с НСН.
При этом Юшков уточнил, что сильнее всего страдает Европа и страны Персидского залива, которые теряют прибыль.
«Вторая группа стран – это производители, чья нефть оказалась заблокирована внутри Персидского залива. Это Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, Ирак, Бахрейн, Кувейт и Катар. Катар не может вывезти СПГ, поэтому пока остановил добычу. А в Европе продолжается отопительный сезон, импортировать сложнее, потому что цены выросли, газа в хранилищах Европы становится все меньше. Им придется много закачивать газ на протяжении всего 2026 года», - рассказал эксперт.
В связи с этим, по его словам, высокие цены на газ в Европе будут держаться весь год из-за повышенного спроса.
В свою очередь заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов заявил РБК, что полный уход РФ с газового рынка Евросоюза станет критичным для европейских стран, поскольку на фоне войны на Ближнем Востоке остановились поставки сжиженного природного газа (СПГ) из Катара, являющегося одним из крупнейших производителей этого вида топлива в мире.
Фролов также уточнил, что в связи с приостановкой экспорта СПГ из Катара газ недополучит азиатский рынок. Он будет пытаться компенсировать его за счет других стран, из-з чего взлетят котировки, вырастет импорт из США и «газ из Европы будет перетекать в Азию». Все это вызовет дефицит топлива в Евросоюзе.
Также он назвал слова Путина об уходе с европейского рынка «словесной интервенцией».
А КТО ОСТАНЕТСЯ «В ПЛЮСЕ»?
При этом Юшков уточнил, что Россию блокада Ормузского пролива не касается – она как зарабатывала, так и продолжает.
«Ормузский пролив нас не касается, мы свободно проходим на азиатские рынки. Поэтому у нас в этом смысле все хорошо, доставляем нефть и зарабатываем. Но сейчас 20% мировой торговли нефтью остановилось», - отметил эксперт.
Напомним, что накануне в Кремле состоялась встреча Путина и венгерского министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Петера Сийярто. Российский президент и его венгерский партнер в частности обсуждали энергетическую безопасность.
Так, Венгрия получила от России гарантии поставок нефти и газа по прежним ценам, несмотря на сложную ситуацию на мировом энергетическом рынке. Об этом рассказал сам глава венгерского МИД. Сийярто отметил, что такие договоренности с Россией позволят обеспечить в Венгрии безопасность энергоснабжения и низкий уровень платежей по коммуналке для граждан.
В частности, говоря об уходе с европейского рынка на альтернативные рынки газа, Путин заявил, что поставлять ресурсы нужно «надежным контрагентам» в лице Словакии и Венгрии, при условии, что они будут «придерживаться такой же политики, как и сегодня».
Между тем, слова российского лидера вызвали тревогу в Европе. Так, обеспокоенность уже выразили в Германии. Как пишет Focus, если Москва примет решение об уходе с рынка ЕС, то это еще больше усугубит и без того напряженную ситуацию на газовом рынке и приведет к еще большему росту цен на энергоносители. Также издание пишет, что война на Ближнем Востоке может вскоре спровоцировать рост цен на продукты, отопление и еду в ресторанах, так как при приготовлении и производстве продуктов требуется большое количество электроэнергии.
