Умер математик и член-корреспондент РАН Владимир Воеводин

В России скончался член-корреспондент Российской академии наук, математик Владимир Воеводин. О его смерти сообщили в Национальном центре физики и математики.

В центре отметили, что ученый был директором Научно-вычислительного центра и филиала МГУ в Сарове, а также внес значительный вклад в развитие науки и подготовку молодых специалистов.

Как подчеркнули в НЦФМ, в последние годы Воеводин активно занимался обучением студентов и аспирантов, лично участвовал в их научной работе и создавал среду для профессионального роста.

Прощание с ученым состоится 2 мая в 11:00 в Доме культуры МГУ в Москве, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УченыеСмерть

Горячие новости

Все новости

партнеры