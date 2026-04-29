Умер математик и член-корреспондент РАН Владимир Воеводин
В России скончался член-корреспондент Российской академии наук, математик Владимир Воеводин. О его смерти сообщили в Национальном центре физики и математики.
В центре отметили, что ученый был директором Научно-вычислительного центра и филиала МГУ в Сарове, а также внес значительный вклад в развитие науки и подготовку молодых специалистов.
Как подчеркнули в НЦФМ, в последние годы Воеводин активно занимался обучением студентов и аспирантов, лично участвовал в их научной работе и создавал среду для профессионального роста.
Прощание с ученым состоится 2 мая в 11:00 в Доме культуры МГУ в Москве, передает «Радиоточка НСН».
