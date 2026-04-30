В «Северстали» ответили на призыв Матвиенко перевести активы Мордошова из офшоров в РФ
«Северсталь» зарегистрирована в России, так же как и другие активы председателя совета директоров компании Алексея Мордашова, находится в российской юрисдикции, а не в неких «офшорах», сообщает «Лента.ру».
В компании указали, что это невозможно, так как ПАО и его основной акционер находятся под санкциями европейского союза, США и других западных стран. Так представитель «Северстали» отреагировал на призыв председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко перевести активы Мордошова из офшоров в РФ.
«Северсталь», как и другие компании отрасли черной металлургии, находится в глубоком кризисе», - указали компании. По ее данным, по итогам первого квартала 2026 года прибыль упала в 370 раз по сравнению с прошлым годом и составила «лишь 57 миллионов рублей».
Ранее Матвиенко заявила, что Мордашову, который является уроженцем города Череповец Вологодской области, следовало бы помочь родному региону «по законам совести», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
