Врач дала советы, как избежать проблем с ЖКТ на шашлыках

Переедание и сочетание жирного мяса с алкоголем на майских праздниках могут привести к серьезным проблемам с пищеварением, включая острый панкреатит. Как рассказала «Газете.Ru» врач общей практики и гастроэнтеролог Европейского медицинского центра Надежда Гуркова, снизить риски помогут простые правила.

По ее словам, одна из главных ошибок — приходить на застолье голодным: это приводит к перееданию и ускоряет всасывание алкоголя. Специалист советует заранее поесть и отдать предпочтение белковой пище, а перед приемом пищи выпить воду. Безопасной разовой порцией мяса она назвала 150-200 граммов.

Гуркова также рекомендовала начинать прием пищи с овощей, затем выбирать более легкие блюда и только потом переходить к жирному мясу. Шашлык лучше сочетать с овощами, есть медленно и не спешить брать добавку, так как чувство насыщения появляется примерно через 20 минут.

Отдельно врач подчеркнула, что около 40% случаев острого панкреатита в праздники связаны с сочетанием алкоголя и жирной пищи. Она советует чередовать алкоголь с водой и избегать его употребления натощак. При появлении сильной боли в животе, рвоты или температуры необходимо срочно обратиться за медицинской помощью, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Кирилл Каллиников
ТЕГИ:ЗдоровьеВрачи

Горячие новости

Все новости

партнеры