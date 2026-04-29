Врач дала советы, как избежать проблем с ЖКТ на шашлыках

Переедание и сочетание жирного мяса с алкоголем на майских праздниках могут привести к серьезным проблемам с пищеварением, включая острый панкреатит. Как рассказала «Газете.Ru» врач общей практики и гастроэнтеролог Европейского медицинского центра Надежда Гуркова, снизить риски помогут простые правила.

По ее словам, одна из главных ошибок — приходить на застолье голодным: это приводит к перееданию и ускоряет всасывание алкоголя. Специалист советует заранее поесть и отдать предпочтение белковой пище, а перед приемом пищи выпить воду. Безопасной разовой порцией мяса она назвала 150-200 граммов.