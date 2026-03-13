Дмитриев заявил, что без России невозможен выход из энергокризиса
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что выход из мирового энергетического кризиса невозможен без участия России. Так он прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о последствиях возможного смягчения санкций против российской нефти.
По словам Дмитриева, дополнительные доходы бюджета в размере $10 миллиардов не будут лишними, однако в перспективе сумма может оказаться больше. При этом он подчеркнул, что без российской энергетики преодолеть энергетический кризис невозможно, отмечает RT.
Таким образом глава РФПИ отреагировал на заявление Зеленского о том, что решение президента США Дональда Трампа временно снять санкции с российской нефти «точно не помогает миру».
Зеленский утверждал, что такой шаг может дополнительно пополнить российский бюджет примерно на $10 миллиардов, передает «Радиоточка НСН».
