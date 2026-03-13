Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что выход из мирового энергетического кризиса невозможен без участия России. Так он прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о последствиях возможного смягчения санкций против российской нефти.

По словам Дмитриева, дополнительные доходы бюджета в размере $10 миллиардов не будут лишними, однако в перспективе сумма может оказаться больше. При этом он подчеркнул, что без российской энергетики преодолеть энергетический кризис невозможно, отмечает RT.