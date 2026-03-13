«$150 млн в день»: Как России помогла война на Ближнем Востоке
Нестабильность на Ближнем Востоке вызвала рост доходов российского бюджета, заявил в пресс-центре НСН Ярослав Кабаков.
Если война США и Ирана продлится еще два месяца, то это очень поможет бюджету РФ. Уже сейчас Россия зарабатывает дополнительные $150 миллионов в день, рассказал директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков в пресс-центре НСН.
Нападение Израиля и США на Иран спровоцировало рост нефтяных котировок выше $82 за баррель. На пике цены поднимались до $120 за «бочку» Brent. Дальнейшая динамика на рынке будет определяться событиями вокруг Ормузского пролива, через который проходит около 20% мировой нефти. Об этом сообщает Reuters. Кабаков подчеркнул, что России это выгодно.
«Дополнительные доходы России сейчас составляют 150 миллионов долларов ежедневно. Вопрос только в том, насколько долго продлится этот международый конфликт и сможем ли мы из него извлечь максимальную выгоду. За первые два месяца 2026 года мы очень сильно просели по нефтегазового года — минус 47% по сравнению с прошлым годом за тот же период. Поможет ли российскому бюджету рост цен на нефть? Если напряженность на Ближнем Востоке сохранится еще два месяца, то тогда да. США уже смягчили свою позицию с точки зрения разблокировки санкций, а ряд стран уже обратились к нам за нефтью. Но еще не стоит спешить с долгосрочными выводами», — указал он.
Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков объяснил НСН, как президент США Дональд Трамп попытался обмануть трейдеров на нефтяной бирже.
Горячие новости
- Песков: Россия надеется на новый раунд трехсторонних переговоров по Украине
- Экономист назвал опасности высоких цен на нефть для России
- В школах РФ введут единые учебники по каждому обязательному предмету
- Драпеко назвала «глупостями» идею запретить иностранные фильмы о «плохих русских»
- «$150 млн в день»: Как России помогла война на Ближнем Востоке
- Москвичам пообещали не по-мартовски тёплые выходные
- СК: В Нижнем Новгороде обрушилась кровля многоквартирного дома
- В Кремле заявили о рисках нарастания кризиса в мировой энергетике
- Делягин предупредил о наркотизации общества через вейпы и антидепрессанты
- Умер звезда фильма «Приключения Электроника» Василий Скромный