Если война США и Ирана продлится еще два месяца, то это очень поможет бюджету РФ. Уже сейчас Россия зарабатывает дополнительные $150 миллионов в день, рассказал директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков в пресс-центре НСН.

Нападение Израиля и США на Иран спровоцировало рост нефтяных котировок выше $82 за баррель. На пике цены поднимались до $120 за «бочку» Brent. Дальнейшая динамика на рынке будет определяться событиями вокруг Ормузского пролива, через который проходит около 20% мировой нефти. Об этом сообщает Reuters. Кабаков подчеркнул, что России это выгодно.