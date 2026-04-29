Политолог оценил влияние Карла III после речи в США
Заявления короля Великобритании Карла III о важности НАТО следует воспринимать всерьез, поскольку британская монархия сохраняет влияние в мировой политике. Такое мнение в эфире ОТР высказал политолог Игорь Шатров.
Он отметил, что, несмотря на формальный статус, корона опирается на исторический авторитет и сохраняет значение для стран Содружества наций. По его словам, тот факт, что большинство государств остаются в объединении, говорит о сохраняющемся влиянии британской монархии.
Эксперт также заявил, что в мире продолжается конкуренция между США и Великобританией за глобальное лидерство. В этом контексте он связал выступление Карла III в конгрессе США с критикой НАТО со стороны Дональда Трампа.
При этом Шатров обратил внимание на поведение американского президента во время встречи с монархом, отметив, что нарушение протокола и публичные жесты, по его мнению, отражают особенности современной политической коммуникации, передает «Радиоточка НСН».
