Политолог оценил влияние Карла III после речи в США

Заявления короля Великобритании Карла III о важности НАТО следует воспринимать всерьез, поскольку британская монархия сохраняет влияние в мировой политике. Такое мнение в эфире ОТР высказал политолог Игорь Шатров.

Он отметил, что, несмотря на формальный статус, корона опирается на исторический авторитет и сохраняет значение для стран Содружества наций. По его словам, тот факт, что большинство государств остаются в объединении, говорит о сохраняющемся влиянии британской монархии.

Эксперт также заявил, что в мире продолжается конкуренция между США и Великобританией за глобальное лидерство. В этом контексте он связал выступление Карла III в конгрессе США с критикой НАТО со стороны Дональда Трампа.

При этом Шатров обратил внимание на поведение американского президента во время встречи с монархом, отметив, что нарушение протокола и публичные жесты, по его мнению, отражают особенности современной политической коммуникации, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
