Беларусь закрыла выезд для российских призывников
Белорусские власти прекратили выпускать в другие страны мужчин из России, подлежащих призыву в армию и получивших повестки, сообщает RTVI.
Информацию подтвердили в Государственном пограничном комитете. Там указали, что существует база с именами тех, кому российские профильные органы ограничили выезд, и с ней сверяются белорусские пограничники. Россиянам, которых не выпускают из республики, советуют обращаться за разъяснениями в российские инстанции.
Отмечается, что при отсутствии запрета со стороны России Беларусь может не выпустить человека за границу, если у него не в порядке документы.
Мобилизация не понадобится в России в ближайшие два-три года, но некоторые регионы могут иметь дополнительные потребности в контрактниках, чтобы выполнить план, заявил НСН член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев.
