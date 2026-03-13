Слишком резкий рост цен на нефть может привести к неуправляемому будущему, в котором проиграет российская экономика, рассказал директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков в пресс-центре НСН.



Нападение Израиля и США на Иран спровоцировало рост нефтяных котировок выше $82 за баррель. На пике цены поднимались до $120 за «бочку» Brent. Кабаков объяснил, почему они не задержатся на таком уровне.