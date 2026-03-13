Экономист назвал опасности высоких цен на нефть для России
Краткосрочный рост доходов за счет продажи углеводородов может обернуться тяжелыми последствиями в будущем, заявил в пресс-центре НСН Ярослав Кабаков.
Слишком резкий рост цен на нефть может привести к неуправляемому будущему, в котором проиграет российская экономика, рассказал директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков в пресс-центре НСН.
Нападение Израиля и США на Иран спровоцировало рост нефтяных котировок выше $82 за баррель. На пике цены поднимались до $120 за «бочку» Brent. Кабаков объяснил, почему они не задержатся на таком уровне.
«Сейчас высокие цены на нефть помогут нефтяным компаниям рассчитаться с кредиторами и повысить свои доходы. Они пользуются моментом, но не стоит мечтать о прекрасном будущем. В 2020-м году мы уже видели отрицательные фьючерсы на Brent на фоне развала сделки ОПЕК+. Такая же ситуация может быть отыграна спекулянтами и здесь. А с другой стороны, продолжающийся рост цен на углеводороды повлияет на действия центральных банков во всем мире — они начнут снижать ставки. Мы столкнемся с рецессией в ряде стран, сокращением производства. Поэтому после резкого роста цен произойдет такое же быстрое снижени. И тут мы уже окажемся среди проигравших. Если ситуация не разрешится за пару месяцев, то она приведет к неуправляемому сценарию, который грозит существенными рисками для российской экономики», — подчеркнул он.
Ранее Кабаков рассказал в пресс-центре НСН, как России помогла война на Ближнем Востоке.
