Военный летчик объяснил прорыв иранского F-5 через ПВО
Иранскому истребителю F-5 удалось прорваться через систему ПВО США при атаке на авиабазу в Кувейте за счет тактики и фактора внезапности. Об этом заявил заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в комментарии aif.ru.
Ранее NBC News сообщало, что в первые дни конфликта на Ближнем Востоке Тегеран использовал устаревший самолет, разработанный еще в 1950-х годах, которому удалось преодолеть оборону и нанести удар.
По словам Попова, ключевую роль сыграли опыт экипажа и нестандартные действия. Он предположил, что пилоты шли на предельно малой высоте, используя рельеф местности и водную поверхность, чтобы остаться незамеченными, а затем неожиданно вышли на цель.
Эксперт также подчеркнул значение внезапности, отметив, что подобную атаку могли не ожидать. По его оценке, Иран готов применять любые доступные средства и рисковать, чтобы отстаивать свои интересы, передает «Радиоточка НСН».
- Военный летчик объяснил прорыв иранского F-5 через ПВО
