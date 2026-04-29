Военный летчик объяснил прорыв иранского F-5 через ПВО

Иранскому истребителю F-5 удалось прорваться через систему ПВО США при атаке на авиабазу в Кувейте за счет тактики и фактора внезапности. Об этом заявил заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в комментарии aif.ru.

Ранее NBC News сообщало, что в первые дни конфликта на Ближнем Востоке Тегеран использовал устаревший самолет, разработанный еще в 1950-х годах, которому удалось преодолеть оборону и нанести удар.