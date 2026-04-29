Три человека пострадали при атаках дронов в Белгородской области
В Белгородской области в результате атак беспилотников пострадали три мирных жителя. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, в селе Головино дрон ударил по легковому автомобилю, в результате чего был ранен водитель. Еще один мужчина обратился за медицинской помощью после атаки на служебную машину в селе Гладково Валуйского округа.
Кроме того, в селе Волчья Александровка Волоконовского округа мужчина получил осколочные ранения грудной клетки и ног при ударе беспилотника.
Гладков отметил, что всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь, передает «Радиоточка НСН».
