Три человека пострадали при атаках дронов в Белгородской области

В Белгородской области в результате атак беспилотников пострадали три мирных жителя. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в селе Головино дрон ударил по легковому автомобилю, в результате чего был ранен водитель. Еще один мужчина обратился за медицинской помощью после атаки на служебную машину в селе Гладково Валуйского округа.

Кроме того, в селе Волчья Александровка Волоконовского округа мужчина получил осколочные ранения грудной клетки и ног при ударе беспилотника.

Гладков отметил, что всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:БеспилотникиВСУБелгородская область

Горячие новости

Все новости

партнеры