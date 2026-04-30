СМИ: У экс-замминистра транспорта РФ Семёнова изъяли имущества на 6 млрд рублей

Экс-чиновника задержали за мошенничество в особо крупном размере в 2024 году, заключив под стражу. Семёнов организовал бизнес через подконтрольную структуру «ЗащитаИнфоТранс» и отдавал государственные контракты на сотни миллионов рублей знакомым фирмам. Доходы от них доставались членам его семьи. Ущерб от его действий составил 240 миллионов.

Суд обратил в доход государства доли в уставных капиталах и ценные бумаги, а также недвижимость в Москве, Сочи, Анапе, Подмосковье и Крыму, земельные участки. У бывшего замминистра изъяли автомобили премиум-класса, яхту и мотоцикл Harley-Davidson, ювелирные изделия и часы люксовых брендов, 258 млн 500 тысяч рублей наличными.

Ранее суд обратил в доход государства активы экс-губернатора Ростовской области Чуба, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

