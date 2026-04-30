В «Сбере» заявили о беспокойстве тенденцией ухода платежей в наличность
«Сбер» обеспокоен тенденцией перехода части расчетов в наличные, сообщают «Ведомости» со ссылкой на заместителя председателя правления и финансового директора «Сбербанка» Тараса Скворцова
По его словам, доля безналичных операций перестала расти, а переход бизнеса и граждан на наличный расчет ухудшает ситуацию для всего сектора, а также увеличивает нагрузку на экономику. Банкир указал, что «обслуживание наличного оборота намного дороже, чем проведение безналичных операций».
При этом «уход в наличность» не происходит радикально. Скворцов связал переход на наличные с одним из следствий повышения налогов, которое позволило пополнить бюджет, но в то же время привело к такому негативному эффекту.
Чаще всего переход на наличные расчеты связан с отключением интернета и блокировкой подозрительных операций. Об этом НСН заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
