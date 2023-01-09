«По правилам военного времени»: Депутаты и сенаторы поспорили о наказании для уехавших россиян
В Госдуме предлагают запретить въезд в страну инакомыслящим гражданам России, а также аннулировать их паспорта, между тем в Совфеде заявляют, что подобные предложения противоречат Конституции.
Российским гражданам, которые подрывают конституционный строй страны и работают на «врага», следует временно запретить въезжать в Россию по решению суда. Такое предложение выдвинул депутат Госдумы от «Единой России» Олег Морозов в своем Telegram-канале.
«Я не предлагал и не предлагаю игнорировать Конституцию России. Не предлагал, например, "лишать гражданства". Но допускаю, что может быть предложена вполне конституционная процедура временного, по решению суда запрета на въезд в страну. Подобные ограничения могут быть применены в отношении граждан, занимающихся антиконституционной деятельностью, находясь за пределами страны», - сказал депутат.
По его словам, те, кто требует «играть по правилам», признавать решения Гаагского суда и требования международного сообщества, должны объяснить это гражданам России, которые сегодня сражаются на Донбассе.
«Интересно было бы на это посмотреть! И, наконец, насчет "покинуть органы власти". Парламент, как известно, место для дискуссии. И это предполагает обсуждение любых тем, в том числе и самых острых. Меня в него делегировали 438 тысяч избирателей. Причем уже в восьмой раз! Полагаю, что я сегодня в меру данных мне полномочий как раз защищаю конституционный строй России», - резюмировал Морозов.
Поводом к обсуждению мер в отношении россиян, желающих зла своей стране и призывающим к ее расколу, стало интервью актера Артура Смольянинова. Он заявил о готовности «воевать за Украину», добавив, что ему наплевать на Россию, даже если от нее останется одна область, «а все остальное превратится в радиоактивный пепел». На этом фоне депутат Госдумы Султан Хамзаев пообещал обратиться в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело.
В свою очередь депутат Госдумы Евгений Попов предложил аннулировать паспорта для критикующих спецоперацию российских граждан. По его словам, это необходимо для того, чтобы «оградить наших граждан от угроз» и лишить признанных судом преступниками граждан преференций, предоставляемых российским паспортом.
«Можно ли принять подобные меры, не нарушая Конституцию? Конечно. Ведь иначе законопроект не получит необходимых согласований и заключений. Варианты могут быть разными - например, аннулирование паспортов (не гражданства). Так делают налево и направо наши американские «партнеры» - Сноуден - известный пример. И еще - специально для ультра-гуманистов. Я тоже считаю, что наказывать «за слова» - плохо. Буту, например, именно за слова влепили 25 лет тюрьмы и это типичная расправа. Но если в словах содержится прямая угроза человеку или государству, то не стоит подменять понятия», - написал депутат в своем Telegram-канале.
Также он отметил, что если закон не позволяет наказывать за призывы к убийствам граждан России и «расчленению страны», то его необходимо изменить. При этом идея об аннулировании российских паспортов понравилась и телеведущей Ольге Скабеевой.
«Какая крутая идея – просто аннулировать паспорт РФ Смольянинову. И прочим козлам. Не лишать гражданства. А заблокировать паспорт, как американцы Сноудену. Топ!», - восхитилась она в своем Telegram-канале.
Так, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас 8 января заявил, что политики, которые призывают перестать «играть по правилам» и не обращать внимания на Конституцию, должны покинуть конституционные органы власти страны. Он отмечал, что не нужно играть в слова и соревноваться с Украиной в способах нарушения прав собственных граждан.
«Гражданин России с аннулированным паспортом остается гражданином страны и обладает всеми правами», - говорил он в Telegram-канале.
Со своей стороны, зампред Совбеза Дмитрий Медведев напомнил о законах военного времени. По его словам, с россиянами, которые сбежали из страны и желают ей гибели, нужно действовать по закону, не забывая при этом и о правилах военного времени.
«Возобновилась дискуссия о том, как быть с предателями, переметнувшимися к врагу и желающими гибели своему Отечеству. Пошел серьезный разговор между начальниками, как действовать: "по закону" или "по справедливости. А вот если закон не работает или не достигает цели, то по особым правилам военного времени. Вспомним опыт Великой Отечественной, да и других стран. Во времена войн всегда были такие специальные правила», — отметил он.
А Андрей Клишас подчеркнул, что с гражданами России, покинувшими страну и осуждающими действия России, необходимо действовать только по закону. Он подчеркнул, что пока Госдума не приняла законы военного времени и они не были подписаны президентом.
При этом ранее член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Нарусова в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечала, что попытка запретить въезд в РФ инакомыслящим противоречит Конституции и что изгнанные из СССР Бродский и Солженицын затем стали настоящими героями России.
«Генеральному секретарю партии «Единая Россия» Дмитрию Медведеву я бы напомнила, что он является выпускником юридического факультета СпбГУ, а понятие предательство Родины - серьезная статья в Уголовном кодексе. Просто потому, что ему эти люди не нравятся, объявлять их предателями юридически некорректно. Объявление инакомыслящих или просто мыслящих людей врагами общества и государства у нас уже было в истории, тогда их объявляли врагами народа. Как говорил Пушкин: «Ужели к тем годам мы снова обратимся?», - говорила сенатор.
Кроме того, Нарусова призвала не повторять ошибки, совершенные в Советском Союзе, когда несогласные с действиями партии и правительства граждане преследовались, лишались всех регалий и выдавливались из страны.
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