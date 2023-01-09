«По правилам военного времени»: Депутаты и сенаторы поспорили о наказании для уехавших россиян

«Я не предлагал и не предлагаю игнорировать Конституцию России. Не предлагал, например, "лишать гражданства". Но допускаю, что может быть предложена вполне конституционная процедура временного, по решению суда запрета на въезд в страну. Подобные ограничения могут быть применены в отношении граждан, занимающихся антиконституционной деятельностью, находясь за пределами страны», - сказал депутат.

По его словам, те, кто требует «играть по правилам», признавать решения Гаагского суда и требования международного сообщества, должны объяснить это гражданам России, которые сегодня сражаются на Донбассе.

«Интересно было бы на это посмотреть! И, наконец, насчет "покинуть органы власти". Парламент, как известно, место для дискуссии. И это предполагает обсуждение любых тем, в том числе и самых острых. Меня в него делегировали 438 тысяч избирателей. Причем уже в восьмой раз! Полагаю, что я сегодня в меру данных мне полномочий как раз защищаю конституционный строй России», - резюмировал Морозов.