Шнуров выпустил песню с критикой российской «элиты»

Музыкант Сергей Шнуров выпустил песню с критикой российской «элиты», которая уехала за границу и переживает за свои активы.

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«Творческий и креативный люд в панике за жизнь, какой уж нет, оторвавшись от винца и блюд, плачется о судьбах в интернет. О курортах, виллах и счетах», - говорится в песне.

Песню музыкант выпустил на фоне военной операции ВС РФ на территории Украине, которая началась 24 февраля. С момента начала операции Россия подверглась многочисленным санкциям со стороны Запада.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:Сергей Шнуров
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