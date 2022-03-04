Шнуров выпустил песню с критикой российской «элиты»
Музыкант Сергей Шнуров выпустил песню с критикой российской «элиты», которая уехала за границу и переживает за свои активы.
«Творческий и креативный люд в панике за жизнь, какой уж нет, оторвавшись от винца и блюд, плачется о судьбах в интернет. О курортах, виллах и счетах», - говорится в песне.
Песню музыкант выпустил на фоне военной операции ВС РФ на территории Украине, которая началась 24 февраля. С момента начала операции Россия подверглась многочисленным санкциям со стороны Запада.
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