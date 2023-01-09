Клишас отреагировал на слова Медведева о законах военного времени

Пока Госдума не приняла законы военного времени и президент их не подписал, действовать можно только по конституции, сообщил глава конституционного комитета Совета Федерации России Андрей Клишас в Telegram.

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Так он отреагировал на слова экс-президента, зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева о правилах военного времени.

«Конечно, по закону. Пока Госдума не приняла законы военного времени и они не подписаны президентом — только по конституции и по закону», — отметил Клишас.

8 января Медведев в Telegram написал, что с теми, кто покинул РФ и желает ей гибели, нужно действовать в соответствии с законом, но «если закон не работает или не достигает цели, то по особым правилам военного времени».

До этого Медведев заявил, что граждан, которые «ненавидят» Россию и «призывают к ее поражению и гибели», следует рассматривать как врагов государства и не пускать в страну, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Анна резникова
ТЕГИ:Дмитрий МедведевАндрей Клишас
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