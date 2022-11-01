Депутат призвал наказать отказывающихся от гражданства РФ олигархов

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин заявил, что олигархов, отказывающихся от российского гражданства, необходимо наказывать, сообщает Ura.ru.

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Комментируя заявления Олега Тинькова он отметил, что бизнесмен высказался «системно» и достаточно для усмотрения враждебности.

«Если человек демонстрирует враждебность стране и делает серьёзные заявления, то у него необходимо конфисковывать всё имущество - жестоко, быстро и однозначно», - заключил Делягин.

Ранее Тиньков объявил, что решил отказаться от российского гражданства и опубликовал соответствующую справку, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Гражданство РФОлигархиКонфискацияМихаил Делягин
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