Депутат призвал наказать отказывающихся от гражданства РФ олигархов

Комментируя заявления Олега Тинькова он отметил, что бизнесмен высказался «системно» и достаточно для усмотрения враждебности.

«Если человек демонстрирует враждебность стране и делает серьёзные заявления, то у него необходимо конфисковывать всё имущество - жестоко, быстро и однозначно», - заключил Делягин.

Ранее Тиньков объявил, что решил отказаться от российского гражданства и опубликовал соответствующую справку, сообщает RT.

