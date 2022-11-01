Депутат призвал наказать отказывающихся от гражданства РФ олигархов
Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин заявил, что олигархов, отказывающихся от российского гражданства, необходимо наказывать, сообщает Ura.ru.
Комментируя заявления Олега Тинькова он отметил, что бизнесмен высказался «системно» и достаточно для усмотрения враждебности.
«Если человек демонстрирует враждебность стране и делает серьёзные заявления, то у него необходимо конфисковывать всё имущество - жестоко, быстро и однозначно», - заключил Делягин.
Ранее Тиньков объявил, что решил отказаться от российского гражданства и опубликовал соответствующую справку, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,4 млн+5 252 / сут.
Умерли
390 тыс.+72 / сут.
Выздоровели
20,8 млн+9 308 / сут.
- Вооружённые силы РФ нарушили управление группировками ВСУ
- Новак заявил, что Россия приступила к обследованию «Северных потоков»
- Глава Белгородской области сообщил об обстреле села Козинка
- Медведев назвал победу России в СВО гарантией ядерной безопасности всего мира
- Депутат призвал наказать отказывающихся от гражданства РФ олигархов
- Пригожин назвал критиков ЧВК «Вагнер» «тварями»
- В Белоруссии заявили о попытках Запада втянуть страну в войну
- Пресняков заявил, что передал гонорар за концерт участникам СВО
- Хакер «Джокер» раскрыл планы командования ВСУ
- Товарооборот между Ираном и Россией резко вырос
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru