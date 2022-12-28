Сенатор предложил конфисковывать имущество критикующих страну россиян

По мнению политика, конфискации должно подлежать имущество «независимо от того, звезды это или айтишники».

Ранее сегодня член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Нарусова в эфире НСН заявила, что предложение запретить осудившим Россию возвращаться в страну и признать их иноагентами не соответствует Конституции.

