Сенатор предложил конфисковывать имущество критикующих страну россиян
Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков считает, что у граждан, покинувших Россию и критикующих ее, необходимо конфисковать имущество. Как сенатор заявил РИА Новости, вырученные у «всех этих ургантов и моргенштернов» (Алишер Моргенштерн признан в России иноагентом) средства, можно направить в пользу участников специальной военной операции на Украине.
По мнению политика, конфискации должно подлежать имущество «независимо от того, звезды это или айтишники».
Ранее сегодня член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Нарусова в эфире НСН заявила, что предложение запретить осудившим Россию возвращаться в страну и признать их иноагентами не соответствует Конституции.
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