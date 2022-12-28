Сенатор предложил конфисковывать имущество критикующих страну россиян

Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков считает, что у граждан, покинувших Россию и критикующих ее, необходимо конфисковать имущество. Как сенатор заявил РИА Новости, вырученные у «всех этих ургантов и моргенштернов» (Алишер Моргенштерн признан в России иноагентом) средства, можно направить в пользу участников специальной военной операции на Украине.

Нарусова ответила Медведеву и «суперпатриотам» про предателей, процитировав Пушкина

По мнению политика, конфискации должно подлежать имущество «независимо от того, звезды это или айтишники».

Ранее сегодня член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Нарусова в эфире НСН заявила, что предложение запретить осудившим Россию возвращаться в страну и признать их иноагентами не соответствует Конституции.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Сергей Цеков
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры