В Совфеде предложили лишать приобретенного гражданства за дезертирство

В Госдуму внесена поправка к закону «О гражданстве», которая предусматривает лишение приобретенного гражданства за сдачу в плен, дезертирство при мобилизации и неисполнение приказа в период военного положения.

Как сообщает ТАСС, данную поправку предлагают внести в часть 1 статьи 24. Авторами инициативы выступили сенаторы Андрей Яцкин, Андрей Клишас, Виктор Бондарев и Григорий Карасин.

24 февраля президент Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. 21 сентября в стране прошла частичная мобилизации. В зону боевых действий по ее итогам должны направиться чуть больше 300 тысяч человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

