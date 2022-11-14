В Совфеде предложили лишать приобретенного гражданства за дезертирство
В Госдуму внесена поправка к закону «О гражданстве», которая предусматривает лишение приобретенного гражданства за сдачу в плен, дезертирство при мобилизации и неисполнение приказа в период военного положения.
Как сообщает ТАСС, данную поправку предлагают внести в часть 1 статьи 24. Авторами инициативы выступили сенаторы Андрей Яцкин, Андрей Клишас, Виктор Бондарев и Григорий Карасин.
24 февраля президент Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. 21 сентября в стране прошла частичная мобилизации. В зону боевых действий по ее итогам должны направиться чуть больше 300 тысяч человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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