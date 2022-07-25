Стало известно, сколько звезд поддерживают спецоперацию на Украине
Около 200 деятелей культуры поддержали специальную военную операцию России на Украине, более 2000 — выступили против. Об этом сообщил писатель Захар Прилепин.
Публицист сослался на некую статистику, не уточнив источник.
«Не просто уверен, а знаю — еще несколько тысяч осудили, но смолчали. Знаете, как дальше будет развиваться ситуация? Вот те, кто осудили либо смолчали, — а они: абсолютное большинство, — будут тихо и с необычайным удовлетворением в чреслах, — душить тех, кто поддержали», — написал Прилепин в своем Telegram-канале.
Писатель считает, что большинство молодых людей «из числа сомневавшихся» перевербуют «на ту сторону».
«Их научат правильным песням. Их научат правильному кино. <...> Любить Россию в России — занятие для экстремистов», — заключил Прилепин.
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