Стало известно, сколько звезд поддерживают спецоперацию на Украине

Публицист сослался на некую статистику, не уточнив источник.

«Не просто уверен, а знаю — еще несколько тысяч осудили, но смолчали. Знаете, как дальше будет развиваться ситуация? Вот те, кто осудили либо смолчали, — а они: абсолютное большинство, — будут тихо и с необычайным удовлетворением в чреслах, — душить тех, кто поддержали», — написал Прилепин в своем Telegram-канале.

Писатель считает, что большинство молодых людей «из числа сомневавшихся» перевербуют «на ту сторону».

«Их научат правильным песням. Их научат правильному кино. <...> Любить Россию в России — занятие для экстремистов», — заключил Прилепин.

