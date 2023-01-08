Клишас призвал игнорирующих конституцию политиков покинуть органы власти

Политики, которые призывают игнорировать Конституцию РФ, должны покинуть конституционные органы власти страны. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации России по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

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«Политики, которые призывают перестать "играть по правилам" и не обращать внимания на конституцию, должны покинуть конституционные органы власти страны», - написал Клишас в своем Telegram-канале.

Ранее Андрей Клишас в разговоре с НСН заявил, что благодаря поправкам Конституция стала в большей степени отражать уровень современного развития российского общества.

«Положения Конституции по большей части представляют собой нормы-принципы, на которых строится отраслевое законодательство. Они реализуются в более конкретных предписаниях законов, принимаемых в целях ее исполнения. В настоящее время подавляющее число законов, необходимых для реализации тех идей и положений, которые были введены поправками к Конституции в 2020 году уже приняты. В правовом смысле нормы Конституции, как ранее, так и сейчас обладали и обладают высшей юридической силой. В этом смысле ничего не изменилось. Можно сказать, что благодаря поправкам Конституция стала в большей степени отражать уровень современного развития нашего общества», - сказал Клишас.

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ФОТО: Анна резникова
ТЕГИ:КонституцияКонституция РФАндрей Клишас
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