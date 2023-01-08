Клишас призвал игнорирующих конституцию политиков покинуть органы власти

«Политики, которые призывают перестать "играть по правилам" и не обращать внимания на конституцию, должны покинуть конституционные органы власти страны», - написал Клишас в своем Telegram-канале.

Ранее Андрей Клишас в разговоре с НСН заявил, что благодаря поправкам Конституция стала в большей степени отражать уровень современного развития российского общества.

«Положения Конституции по большей части представляют собой нормы-принципы, на которых строится отраслевое законодательство. Они реализуются в более конкретных предписаниях законов, принимаемых в целях ее исполнения. В настоящее время подавляющее число законов, необходимых для реализации тех идей и положений, которые были введены поправками к Конституции в 2020 году уже приняты. В правовом смысле нормы Конституции, как ранее, так и сейчас обладали и обладают высшей юридической силой. В этом смысле ничего не изменилось. Можно сказать, что благодаря поправкам Конституция стала в большей степени отражать уровень современного развития нашего общества», - сказал Клишас.

