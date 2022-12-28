Нарусова ответила Медведеву и «суперпатриотам» про предателей, процитировав Пушкина
Сенатор в эфире НСН напомнила, что попытка запретить въезд в РФ инакомыслящим противоречит Конституции и что изгнанные из СССР Бродский и Солженицын затем стали настоящими героями России.
Предложение запретить осудившим Россию возвращаться в страну и признать их иноагентами не соответствует Конституции, заявила в эфире НСН член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Нарусова.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале заявил в среду, 28 декабря, что уехавших из России и выступающих за поражение РФ граждан не следует пускать обратно в страну. Он предложил считать их «предателями», «врагами общества» и «врагами государства». Сегодня же член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Николай Брыкин заявил, что намерен подготовить законопроект с целью признания «трусов-перебежчиков» и «предателей Родины» иноагентами.
«Депутаты неоднократно, видимо, желая показать, какие они патриоты, пытаются провести законы, создающие препоны тем гражданам России, которые по разным причинам, в том числе по своим убеждениям, уехали из страны. Что касается депутата Брыкина, хотела бы ему посоветовать заглянуть в Конституцию, а именно в статью 6, пункт 3, где говорится: «Гражданин Российской Федерации не может быть лишен своего гражданства или права изменить его» и статью 27, пункт 2 «Каждый может свободно выезжать за пределы Российской Федерации. Гражданин Российской Федерации имеет право беспрепятственно возвращаться в Российскую Федерацию». Подчеркиваю, что это написано в обновленной Конституции, за которую большинство проголосовало в 2020 году. Когда в недрах комитета по конституционному законодательству в Думе возникают такие суперпатриотические, как им кажется, идеи, неплохо было бы все-таки, чтобы их идеи соответствовали действующей Конституции РФ. А генеральному секретарю партии «Единая Россия» Дмитрию Медведеву я бы напомнила, что он является выпускником юридического факультета СпбГУ, а понятие предательство Родины - серьезная статья в Уголовном кодексе. Просто потому, что ему эти люди не нравятся, объявлять их предателями юридически некорректно. Объявление инакомыслящих или просто мыслящих людей врагами общества и государства у нас уже было в истории, тогда их объявляли врагами народа. Как говорил Пушкин: «Ужели к тем годам мы снова обратимся?», - отметила Нарусова.
Ранее звучали призывы лишать преференций россиян, уехавших из России после начала спецоперации, но продолжающие дистанционно зарабатывать здесь деньги. Говоря о финансовой составляющей Нарусова отметила, что для этого придется отменять ряд законов и норм.
«К примеру, писатель Акунин получает авторские за издание книг. Это значит, мы должны отменить авторское право, интеллектуальную собственность?», - подчеркнула сенатор.
Кроме того, Нарусова призвала не повторять ошибки, совершенные в Советском Союзе, когда несогласные с действиями партии и правительства граждане преследовались, лишались всех регалий и выдавливались из страны. Позднее эти имена были возвращены и признаны не только в России, но и во всем мире.
«В свое время в Советском Союзе граждане были либо высланы из страны, либо сами выезжали именно по своим убеждениям. Собрание доярок или трактористов говорило, что «мы книг Солженицына не читали, но он очерняет наш строй и его надо выслать из СССР». Что и было сделано. Сейчас именем Солженицына названы улицы, площади, стоит памятник. То же самое с академиком Сахаровым. Наиболее велеречивые депутаты говорили, что он «очерняет советский строй», «предает Родину». То же самое - Мстислав Ростропович и Галина Вишневская. Совсем недавно я открывала памятник Вишневской на Остоженке около Центра оперного пения ее имени. Они прятали у себя на даче Солженицына, не выступали с поддержкой линии партии. Их выслали из СССР, лишив всех регалий. Всем этим людям мы благодарны за то, что даже в изгнании они несли российскую культуру, которая завоевала мир. Солженицын, Бродский – лауреаты Нобелевской премии. Дмитрий Муратов, который сейчас может быть вынужден уехать – тоже лауреат Нобелевской премии – и, наверное, господин Брыкин тоже хочет лишить его гражданства. Общепризнанные, талантливые люди, которые подняли знамя российской культуры, заслуживают уважения. Так что не торопитесь, господин Брыкин. Может быть, когда-нибудь мы с вами будем открывать памятники и тем людям, которые сейчас согласно своим убеждениям находятся за границей. А уж соблюдать Конституцию тем более необходимо члену такого комитета в Госдуме», - отметила Нарусова.
В октябре Нарусова заверила Telegram-канал "Радиоточка НСН", что не голосовала за вхождение в состав России новых субъектов, однако на экране в Совфеде воздержавшихся и противников указано не было.
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