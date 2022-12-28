Нарусова ответила Медведеву и «суперпатриотам» про предателей, процитировав Пушкина

Ранее звучали призывы лишать преференций россиян, уехавших из России после начала спецоперации, но продолжающие дистанционно зарабатывать здесь деньги. Говоря о финансовой составляющей Нарусова отметила, что для этого придется отменять ряд законов и норм.

«К примеру, писатель Акунин получает авторские за издание книг. Это значит, мы должны отменить авторское право, интеллектуальную собственность?», - подчеркнула сенатор.

Кроме того, Нарусова призвала не повторять ошибки, совершенные в Советском Союзе, когда несогласные с действиями партии и правительства граждане преследовались, лишались всех регалий и выдавливались из страны. Позднее эти имена были возвращены и признаны не только в России, но и во всем мире.

«В свое время в Советском Союзе граждане были либо высланы из страны, либо сами выезжали именно по своим убеждениям. Собрание доярок или трактористов говорило, что «мы книг Солженицына не читали, но он очерняет наш строй и его надо выслать из СССР». Что и было сделано. Сейчас именем Солженицына названы улицы, площади, стоит памятник. То же самое с академиком Сахаровым. Наиболее велеречивые депутаты говорили, что он «очерняет советский строй», «предает Родину». То же самое - Мстислав Ростропович и Галина Вишневская. Совсем недавно я открывала памятник Вишневской на Остоженке около Центра оперного пения ее имени. Они прятали у себя на даче Солженицына, не выступали с поддержкой линии партии. Их выслали из СССР, лишив всех регалий. Всем этим людям мы благодарны за то, что даже в изгнании они несли российскую культуру, которая завоевала мир. Солженицын, Бродский – лауреаты Нобелевской премии. Дмитрий Муратов, который сейчас может быть вынужден уехать – тоже лауреат Нобелевской премии – и, наверное, господин Брыкин тоже хочет лишить его гражданства. Общепризнанные, талантливые люди, которые подняли знамя российской культуры, заслуживают уважения. Так что не торопитесь, господин Брыкин. Может быть, когда-нибудь мы с вами будем открывать памятники и тем людям, которые сейчас согласно своим убеждениям находятся за границей. А уж соблюдать Конституцию тем более необходимо члену такого комитета в Госдуме», - отметила Нарусова.

В октябре Нарусова заверила Telegram-канал "Радиоточка НСН", что не голосовала за вхождение в состав России новых субъектов, однако на экране в Совфеде воздержавшихся и противников указано не было.

