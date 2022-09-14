«ВСУ накапливают силы»: в Запорожье и Донбассе готовятся к «решающим неделям»

«Сегодня весь день была переброска (украинских – прим. НСН) войск. Накопление сил идет просто колоссальное, такого количества армии, вооружения, боевиков Зеленского с начала спецоперации на линии боевого соприкосновения в Запорожской области не было», - сказал он.

По словам Рогова, несмотря на это, ситуация остается контролируемой, эвакуация из близлежащих населенных пунктов не проводится. Он также отметил, что российские войска «более чем настроены» встретить украинских военных.

«Не дай бог, если изменится линия фронта или ситуация, тогда возможны все сценарии. Пока ситуация более чем контролируемая», - сказал он в эфире РБК.