«ВСУ накапливают силы»: в Запорожье и Донбассе готовятся к «решающим неделям»
Украинские военные продолжают стягивать войска и технику вдоль линии соприкосновения в Запорожье, на этом фоне Россия готовится выявить направление главного удара.
Киев концентрирует огромное число войск и техники вдоль всей линии соприкосновения в Запорожской области. Об этом 13 сентября заявил представитель администрации региона Владимир Рогов в эфире телеканала «Россия 1».
«Сегодня весь день была переброска (украинских – прим. НСН) войск. Накопление сил идет просто колоссальное, такого количества армии, вооружения, боевиков Зеленского с начала спецоперации на линии боевого соприкосновения в Запорожской области не было», - сказал он.
По словам Рогова, несмотря на это, ситуация остается контролируемой, эвакуация из близлежащих населенных пунктов не проводится. Он также отметил, что российские войска «более чем настроены» встретить украинских военных.
«Не дай бог, если изменится линия фронта или ситуация, тогда возможны все сценарии. Пока ситуация более чем контролируемая», - сказал он в эфире РБК.
Также ранее Рогов отмечал в своем Telegram-канале, что концентрация техники ВСУ фиксируется по линии Степногорск – Новояковлевка – Орехов – Гуляй Поле – Вольное Поле. Он указывал, что передвижение пар орудий М-777 и машин РСЗО к линии боевого соприкосновения были замечены сразу на нескольких направлениях. Рогов добавил, что теперь необходимо своевременно выявить направление главного удара со стороны ВСУ.
В этот же день, 13 сентября, глава военно-гражданской администрации Энергодара Александр Волга заявил, что украинские войска готовят новые провокации в отношении Запорожской АЭС. По его словам, концентрация сил ВСУ была зафиксирована на противоположном от Энергодара берегу Днепра. При этом идет постоянная передислокация войск.
«Что-то задумали, и, естественно, к этому моменту мы готовим и город, потенциально, к каким-то мероприятиям, которые могут исходить с той стороны. Готовы и подразделения Министерства обороны, и Росгвардии, которые занимаются безопасностью как города, так и Запорожской АЭС», — говорил Волга в эфире телеканала «Россия 24».
В свою очередь глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале 12 сентября заявлял, что все занятые в Запорожской области стратегические позиции находятся под надежным контролем отряда специального назначения «Ахмат». Кадыров также подчеркнул, что элитные подразделения республики вернулись в зону спецоперации.
Тем временем не все считают, что у России достаточное количество сил и средств в Запорожье. Как сообщил бывший глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков, положение России в Запорожской области напоминает «ситуацию в Балаклее неделю назад»: там все закончилось быстрым отступлением российских сил.
«Быть может, силы там и не так велики, как представляется Рогову, но я точно знаю - там и у нас - ни достаточных сил, ни сколько-нибудь укрепленных позиций не было до самого недавнего (неделя назад) времени. И в целом ситуация сильно напоминает ту, что была в районе Балаклеи ту же неделю назад», - написал он в своем Telegram.
Между тем Россия продолжает брать под свой контроль населенные пункты. Как сообщил военкор Андрей Руденко в своем Telegram-канале, частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» 13 сентября взяла под контроль населенный пункт Николаевка Вторая у трассы Бахмут - Дзержинск в Донбассе. Руденко отметил, что также развивается наступление на поселок Зайцево. Он подчеркнул, что самыми важными «для Донбасса и для всей России» станут предстоящие несколько недель.
12 сентября военный корреспондент Александр Коц рассказал НСН, что ВСУ могут пойти на прорыв в районе Угледара с тем, чтобы отсечь южную часть Донбасса от северной. Однако приготовления могут быть имитацией - не исключено, что украинские военные могут пойти в атаку на Запорожье, говорил военкор.
По сообщениям Минобороны РФ и властей Энергодара, обстрелы АЭС и самого Энергодара ведутся практически ежедневно с середины лета. Из-за повреждений ЛЭП в последнее время работали только пятый и шестой энергоблоки, однако в связи с обстрелами они несколько раз отключались. В итоге 11 сентября был остановлен последний работавший реактор. Последние дни он работал на минимальной мощности. Сейчас станция не вырабатывает электроэнергию, а энергоснабжение Запорожской области осуществляется через Крым.
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